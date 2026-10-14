Операцията по търсене и спасяване на моряци от поразения кораб HS Dignity беше подновена в 10:30 часа в сряда. Районът ще бъде обследван с кораб на Военноморските сили, съобщиха от МТС.

Активната фаза на операцията по мониторинг в района на инцидента беше временно прекратена вчера във вторник вечерта. Решението беше взето поради настъпването на тъмната част на денонощието, сложната хидрометеорологична обстановка и след 16-часова непрекъсната продължителност на спасителните и координирани действия.

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В обследването на районите взеха активно участие девет кораба и два хеликоптера, както и преминаващите в близост до района плавателни средства.

Всички преминаващи през района плавателни съдове се уведомяват с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение.

На този фон експерти по морско застраховане бяха категорични, че очакват скоро в Черно море да започнат да плават само кораби от така наречения сив сектор, които няма да имат застраховки за военен риск. Точно такива са били и корабите ALFA WATAN, ABLE и Dignity.

"Моята прогноза е, че скъпите кораби със западно управление постепенно ще започнат да напускат Черно море през следващите две седмици, след като приключат планираните си влизания - дали за ремонт, или за превоз на товари. Те ще излязат от Черно море и много от тях няма да се върнат тук, защото няма да поемат този риск", смята Юри Станков, мениджър на компания за морски застраховки.

По думите му екипажите ще започнат да искат допълнително заплащане и допълнителни застраховки. "В Черно море ще започнат да плават субстандартни кораби, както и сега плават, но това ще бъде мнозинството от плавателни съдове. Това са кораби, които са над 25 години и плават под флагове от сивия и черния списък", заяви Станков.

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Редактор: Габриела Павлова