Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, вече са най-малко 18, обяви премиерът Санае Такаичи и добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Най-малко 62 са ранени, а шестима от тях са в сериозно състояние.

"Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим колкото може повече хора. Правителството работи с пълна сила за възстановяване на инфраструктурата, включително електро- и водоснабдяването", каза Такаичи.

Много хора са затрупани в търговски център в Кумамото, чийто втори етаж се срути. Петима души са загинали в хартиена фабрика на "Нипон Пейпър Индъстриз", информира БТА.

Мощно земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси Япония (ВИДЕО)

Земетресението остави хиляди домакинства без ток и нанесе щети по пътищата в целия регион.

Пълният мащаб на бедствието все още се установява.

Редактор: Никола Тунев