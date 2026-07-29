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Пълният мащаб на бедствието все още се установява
Жертвите на мощното земетресение с магнитуд 7,1, което разтърси южната част на Япония, вече са най-малко 18, обяви премиерът Санае Такаичи и добави, че спасителите се надпреварват с времето, за да открият оцелели. Най-малко 62 са ранени, а шестима от тях са в сериозно състояние.
"Ще мобилизираме всички налични ресурси на място, за да спасим колкото може повече хора. Правителството работи с пълна сила за възстановяване на инфраструктурата, включително електро- и водоснабдяването", каза Такаичи.
Много хора са затрупани в търговски център в Кумамото, чийто втори етаж се срути. Петима души са загинали в хартиена фабрика на "Нипон Пейпър Индъстриз", информира БТА.
Мощно земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер разтърси Япония (ВИДЕО)
Земетресението остави хиляди домакинства без ток и нанесе щети по пътищата в целия регион.
Пълният мащаб на бедствието все още се установява.Редактор: Никола Тунев
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