Полските власти са получили рано тази сутрин сигнал за експлозия в Тарнава-Колония, в Люблинската област, Източна Полша. Малко преди това в района е била задействана въздушна тревога.

Пристигналите пожарникари са открили кратер и разпръснати останки от неизвестен обект в полето.

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Неизвестен обект, движещ се на запад, е бил засечен в полското въздушното пространство в 03:40 ч., съобщи полската армия. Изтребител F-16, намиращ се на дежурство, е бил изпратен в района, за да го идентифицира и да го прехване. Преди да може да бъде направена окончателна идентификация, обектът е изчезнал от екраните на радарната система, уточняват от полската армия.

Russia attacked Poland 🇵🇱 with cruise missiles for the first time in the war



A Russian X-101 cruise missile reportedly struck near the Polish village of Otrocz ~100km from Ukraine 🇺🇦 and sirens 🚨 rang across Lublin and parts of Eastern Poland



If confirmed, Russia attacked NATO pic.twitter.com/kcIRe9q4Cz — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) July 30, 2026

Районът вече е обезопасен и властите разследват произхода на експлозията.

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че обектът най-вероятно е руска крилата ракета. Властите обаче продължават разследването, за да установят със сигурност нейния тип и откъде е била изстреляна.

„Според военни експерти, доказателствата, включително намерените фрагменти, сочат към руска ракета Х-101. Това е крилата ракета. Разбира се, тя е способна да носи полезни товари и е много вероятно да е имало експлозия. Размерът на кратера показва, че това е бил много сериозен инцидент“, заяви Туск по време на извънредно заседание на правителството.

Премиерът Доналд Туск съобщи и за второ нарушение - друга ракета е навлязла за кратко над територията на Полша, но после го е напуснала. "Няма причина да се смята, че целта е била Полша, но два от тези обекти са нарушили полското въздушно пространство. Е, единият определено го е нарушил, защото имаме доказателства за това тук", каза още Туск.

Полските власти уточниха, че са вдигнали изтребители, с готовност да свалят ракетата. Но в случая не е е имало директна заплаха за хората, защото е паднала в ненаселен район.

Заместник-министърът на отбраната Магдалена Собковяк-Чарнецка увери, че при инцидента няма пострадали хора и не са нанесени материални щети.

След случилото се украинските власти обвиниха Москва за нарушаването на въздушното пространство на Полша. Външният министър на Украйна Андрий Сибиха заяви, че ракетата е навлязла на полска територия по време на масирана руска атака срещу Украйна.

„През нощта руска крилата ракета Х-101 навлезе във въздушното пространство на Полша като част от масирания руски удар по Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО“, написа Сибиха в социалната мрежа X.

По думите му случаят е поредното доказателство, че укрепването на украинската противовъздушна отбрана е от ключово значение не само за сигурността на страната, но и за защитата на целия евроатлантически регион.

Случаят съвпада с ескалацията на руската въздушна кампания срещу Украйна. През изминалата нощ при атаки срещу украински градове са загинали 13 души, сред които деца на 5 и 13 години.

От началото на войната в Украйна това не е първият случай на нарушаване на полското въздушно пространство. През септември, при мащабна руска атака, десетки безпилотни летателни апарати навлязоха над Полша, а полските военновъздушни сили, заедно със съюзници от НАТО, за първи път свалиха част от тях.