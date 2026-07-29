Снимка: gettyimages/Видео:"Ройтерс"
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Френският диджей и музикант Кавински е открит мъртъв в Париж, съобщи „Ройтерс”, като се позова на френски медии.
„Води се разследване за причината за смъртта, тъй като отзовалите се първи на сигнала не са открили подозрителни неща на местопроизшествието“, каза прокурорът.
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Кавински се занимаваше с електронна музика и е автор на известната песен Nightcall от 2010 г. Той участва в церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж.
Роден като Венсан Белорже, изпълнителят постигна международна известност, съчетавайки електронна музика със звуци, вдъхновени от филмови саундтраци и видеоигри от 80-те години на миналия век, за да създаде ретро-футуристична електронна музика.
Редактор: Ивета Костадинова