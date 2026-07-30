Българин беше осъден в Англия на 12 години затвор, след като се опита да внесе контрабандно в страната 54 пистолета и 764 патрона. 57-годишният Петър Петров е задържан на пристанище Дувър още в първите минути от влизането си в Обединеното кралство.

Това, което е известно до момента, е, че мъжът е пътувал с микробус, който наел в Европа. В момента, в който влиза на пристанището в Дувър, превозното средство било отклонено за проверка и сканирано.

Първата проверка показва аномалии в автомобила. При последвалото по-задълбочено претърсване граничните полицаи открили пистолетите Glock, скрити в две резервни гуми. На други места в купето са намерени и боеприпасите.

Открити са още два ножа, както и 1000 евро в брой. Смята се, че това е било авансовото плащане за услугата, която българинът извършвал.

Петров отказва да съдейства на разследващите и да разкрие за кого са били предназначени пистолетите. Главният разследващ полицай обаче заяви пред съда, че благодарение на действията на граничната полиция, организирана престъпна група е загубила доверен куриер, както и голяма сума пари. Причината е, че пистолетите Glock се търгуват на черния пазар на цени между 1000 и 3000 паунда за брой.

Не е известно Петров да има предишни присъди. Отказът му да съдейства на властите е бил отчетен при определянето на наказанието, което е 12 години лишаване от свобода. По принцип британското законодателство предвижда до пет години затвор дори само за незаконно притежание на огнестрелно оръжие, без да става дума за контрабанден внос.

Британското законодателство е изключително строго по отношение на притежанието, вноса и лицензирането на огнестрелни оръжия. Именно затова престъпните групи стават все по-изобретателни. Те вече избягват да внасят големи пратки с цели пистолети. Вместо това оръжията често се разглобяват, внасят се на части, а след това се сглобяват във Великобритания.

Задържаха мъж, опитал да внесе от Турция близо 200 пистолета и 120 пълнителя (ВИДЕО)

Според властите на Острова основният трафик на огнестрелни оръжия идва от Източна Европа, включително от България. Затова всички куриери, които идват от този регион или пътуват с документи за самоличност, издадени в двете държави, преминават през щателни проверки.

Властите посочват, че разчитат и на партньорски служби, които подават информация при съмнения за курсове от Източна Европа към Обединеното кралство, при които може да се пренасят оръжия или части за оръжия, предназначени за сглобяване на британска територия.

И още една подробност, която стана известна покрай този случай – според разследващите, срещу 200–300 паунда, на черния пазар във Великобритания може да бъде наето огнестрелно оръжие за извършване на убийство.ор