Мащабната спасителна операция в японската префектура Кумамото продължава и четвърти ден след силното земетресение с магнитуд 7,1. По последни официални данни броят на загиналите е достигнал 30 души, а десетки спасители продължават да претърсват разрушените сгради с надеждата да открият оцелели.

Премиерът Санае Такаичи съобщи, че жертвите са се увеличили, след като под отломките на търговския център Aeon бяха открити още четири тела. Според властите след труса вероятно е избухнала силна експлозия, причинена от изтичане на газ, която е усложнила ситуацията на място.

След земетресението от 7,1 в Япония: Жертвите са най-малко 13

От сградата досега са извадени общо десет души. Четирима от тях са загинали, един е открит без признаци на живот, а петима са ранени. Спасителните екипи не прекратяват издирването, тъй като има опасения, че под руините все още има затрупани хора.

Земетресението причини сериозни щети - десетки сгради се срутиха, мостове бяха повредени, избухнаха пожари, а хиляди жители останаха без електричество и вода. Допълнително изпитание за пострадалите и спасителите се оказват екстремните горещини, като синоптиците прогнозират температури до 38 градуса през почивните дни.

Стотици евакуирани, сред които много възрастни хора, са настанени във временни убежища в обществени сгради. Без климатизация и електрозахранване условията са изключително тежки, а много от домовете им остават необитаеми заради нанесените поражения.

Жертви има и в производствената база на Nippon Paper Industries в град Яцуширо. Там част от висок комин се е срутила при земетресението, като петима души са загинали, а още четирима продължават да се водят в неизвестност.

Повече от 22 600 домакинства и обществени сгради все още са без електрозахранване, а близо 84 000 потребители нямат достъп до питейна вода. Телевизионни кадри показват дълги опашки пред пунктове за гориво и вода, докато властите доставят стотици климатици и допълнителни количества вода и други жизненоважни помощи за евакуационните центрове.

Експлозия в търговски център след труса в Япония, има жертви (ВИДЕО)

Япония е сред държавите с най-висока сеизмична активност в света, тъй като се намира върху пресечната точка на четири тектонични плочи в Тихоокеанския „Огнен пръстен“. Районът на Кумамото вече преживя тежка серия от земетресения през 2016 г., когато загинаха 273 души, а страната продължава да помни разрушителното земетресение и цунами от 2011 година.

Редактор: Цветина Петкова