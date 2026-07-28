Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Таня Петрова, автомобилният експерт Филип Лазаров и водещият Мирослав Димитров.

Темата на първата дискусия бяха промените в Изборния кодекс преди президентския вот наесен.

Във втората дискусия коментаторите погледнаха в портфейла на българина, за да видят с колко пари може да изкара месеца.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова