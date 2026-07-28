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Коментар на Таня Петрова, Филип Лазаров и Мирослав Димитров
Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” бяха журналистът Таня Петрова, автомобилният експерт Филип Лазаров и водещият Мирослав Димитров.
Темата на първата дискусия бяха промените в Изборния кодекс преди президентския вот наесен.
Във втората дискусия коментаторите погледнаха в портфейла на българина, за да видят с колко пари може да изкара месеца.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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