Темата за мантинелите и бетонните съоръжения ще бъде обсъдена от работна група, която включва само експерти. Политическото говорене не помага. Това заяви регионалният министър Иван Шишков пред журналисти.

„Имам лични съмнения, че одобрената Наредба от 2024 г. не е задълбочена и не е довела до това да имаме по-добра пътна безопасност. Дали е имало лобизъм, или не, пътните експерти ще се произнесат. И тогава ще получите от мен точна преценка за това”, каза още той.

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Шишков подчерта, че част наследството, което е получил кабинетът, вече е в прокуратурата и всички очакват тя да започне да работи, „за да стане ясно какво се случва 4,5,6 лот на „Хемус”; кой и защо подписа договорите, с които се даде възможността да бъдат раздадени 35% аванси за огромна част от пътищата в България; защо и как изчезна асфалтът в България”.

Той запита още „кой и защо краде от тази държава” и призова обвинението да започне да работи.