Сериозни нарушения при изграждането на предпазните мантинели по българските пътища са установили проверките на МВР. Липсват важни конструктивни елементи, използвани са неподходящи крепежни системи, а на много места защитните съоръжения не са изградени по начин, който да гарантира безопасността на шофьорите. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на кръгла маса за пътната безопасност, организирана от парламентарната група на „Демократична България“.

По думите му проверките на ГД "Национална полиция" са показали, че системата за изграждане на мантинели в България не се прилага в пълния ѝ вид, а на практика липсват именно елементите, които трябва да намалят тежестта на удара при катастрофа. „За нас няма обяснение защо самата мантинела е с два отвора за болтове, а коловете, към които се закрепва, са само с един. Това поставя сериозни въпроси за начина, по който са изпълнявани тези съоръжения“, заяви Демерджиев.

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Ресонияр министър посочи още, че използваните болтове трябва да бъдат специализирани, индивидуално маркирани и сертифицирани, за да издържат на силен удар. По думите му обаче именно тези изисквания не винаги са спазени.

Най-сериозният проблем според него е липсата на така наречения балансиращ елемент - конструкция, която поема част от кинетичната енергия при сблъсък и ограничава последиците за автомобила и пътниците. „Тези елементи изобщо не са монтирани при голяма част от нашите мантинели. Вместо това предпазната ограда е закрепена директно за коловете, което променя начина, по който тя реагира при удар“, обясни вътрешният министър.

Демерджиев подчерта, че решението не е механична подмяна на металните мантинели с бетонни разделители. „Не призовавам за прибързано преминаване към бетонни мантинели. И там съществуват други рискове. По-важно е защитните съоръжения да бъдат изпълнявани правилно, така че допуснатите до момента грешки да не се повтарят“, каза той.

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По думите му проблемите не се изчерпват само с мантинелите. На много места пътната настилка е с недостатъчно сцепление, а рисковите участъци вече се анализират съвместно от МВР, Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Министърът съобщи, че се подготвят законодателни промени, сред които ограничаване движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на магистралите, по-ефективно използване на ТОЛ камерите за установяване на опасно поведение на пътя и разширяване на контрола с немаркирани полицейски автомобили.

Демерджиев допълни, че при съвместни проверки с Транспортното министерство е установено и сериозно влошено техническо състояние на част от товарните автомобили, особено по отношение на гумите. По думите му след проведените акции сервизите за смяна на гуми са били ангажирани за седмици напред, което показва мащаба на проблема.

Министърът на вътрешните работи съобщи, че ръководеното от него ведомство вече е определило два основни вида опасни пътни участъци - места с висока концентрация на тежки катастрофи и отсечки, на които редовно се провеждат нерегламентирани гонки. По думите му за всеки от тях се разработват конкретни мерки съвместно с останалите компетентни институции.

До извършването на необходимите ремонти ще се въвеждат временни решения за повишаване на безопасността. Като пример Демерджиев посочи участъка край Владая, където се монтират разделителни колчета с цел да се намали рискът от челни сблъсъци.

Министърът заяви още, че контролът по пътищата ще бъде засилен чрез по-широко използване на технически средства, включително дронове и системи за видеонаблюдение. Продължават и акциите срещу незаконните гонки и шофьорите с рисково поведение.

По думите му се подготвят и законодателни промени, които предвиждат по-ефективно прилагане на административните санкции, ограничения за движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на автомагистралите и разширяване на автоматизирания контрол. „Най-ефективните системи за пътна безопасност не наказват, а предотвратяват нарушенията. Затова акцентът трябва да бъде върху превенцията“, подчерта Демерджиев.

Той призова институциите, експертите, професионалните организации и неправителствения сектор до края на август да представят конкретни предложения за подобряване на пътната безопасност, които ще бъдат разгледани от специално създадената работна група.

Подобряването на пътната безопасност е сред основните приоритети на правителството, но липсата на координация между институциите остава най-голямото предизвикателство, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на кръгла маса в Народното събрание.

Снимка: МТС

По думите му отговорностите са разпределени между различни министерства, агенции и общини, а липсата на обмен и анализ на данните възпрепятства ефективната превенция. Според него усилията не трябва да се фокусират единствено върху санкциите, а върху комплексни мерки, основани на реален анализ на риска.

Министърът съобщи, че работната група, която подготвя Национален план за подобряване на пътната безопасност, вече три седмици анализира постъпилите предложения. Той призова всички идеи да бъдат разгледани до края на август, след което планът ще бъде подложен на обществено обсъждане и представен в парламентарната комисия по транспорт. Според Пеев безопасността на пътя е кауза, която трябва да обединява институциите и политическите сили.

Редактор: Цветина Петкова