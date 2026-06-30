Регионалният министър Иван Шишков заяви в ефира на „Здравей, България“, че е разпоредил проверка на това дали поставените по пътищата мантинели отговарят на сертификатите и на действащите изисквания за безопасност.

Коментарът му идва след поредица от тежки катастрофи, при които тежкотоварни автомобили преминаха през предпазните съоръжения. По думите на Шишков мантинелите по принцип се изчисляват за удар под определен ъгъл, но въпреки това лекотата, с която камиони ги преодоляват, буди сериозни въпроси.

Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите

„Всички сме притеснени от това, което виждаме - лекотата, с която тировете минават през мантинелата. Затова съм възложил проверка дали поставените съоръжения отговарят на сертификатите“, каза министърът.

Шишков съобщи още, че договорите за мантинели, сключени преди няколко години, са били за около 300 млн. лв., но по тях вече са изплатени около 500 млн. лв. Според него увеличението е станало чрез анекси и индексации, като само индексациите са за около 16 млн. лв.

„Имаме надвишение на плащането по договорите с почти 200 млн. лв. Надявам се обясненията да бъдат дадени пред други институции“, заяви той.

Министърът критикува и подготвяна обществена поръчка за подмяна на мантинели, която според него е предвиждала цялата страна да бъде дадена на един изпълнител. „Това само по себе си е голям проблем. Идеята е била една фирма да вземе всички поръчки“, каза Шишков.

По темата за пътното строителство той заяви, че основният проблем не е само в качеството на вече построеното, а и в липсата на готови проекти за нови магистрали. Според него държавата години наред е работила без дългосрочна инфраструктурна визия.

„Наследството не е само откраднат асфалт. Наследството е и липса на проекти за магистрали“, коментира регионалният министър.

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Шишков посочи, че в момента се работи по участъци от магистралата Русе - Велико Търново, както и по части от „Хемус“ и пътя към Видин. По думите му обаче редица ключови трасета първо трябва да бъдат проектирани, преди да може да започне реално строителство.

Министърът защити и увеличението на цената на винетките с аргумента, че приходите от винетки и тол такси не покриват разходите за поддръжка на пътищата.

„Само парите, които се дават за поддръжка на пътищата за една година, са два пъти повече от това, което държавата получава от тол такси и винетки“, каза той.

Шишков коментира и казуса с незаконното строителство във Варна, като подчерта, че премахването на незаконни обекти е в правомощията на местната власт. По думите му държавата е готова да съдейства, но заповедите за премахване трябва да бъдат издадени от компетентните органи.

„Колкото и да ни се иска законността да възтържествува по най-бързия начин, законът е ясен – това е в правомощията на кмета“, заяви той.

Министърът изрази надежда, че подадените сигнали за нарушения в пътния сектор и незаконното строителство ще получат институционален отговор. „Надявам се борбата да намери своя правов завършек, а не да изглежда като отмъщение срещу някого“, каза Иван Шишков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова