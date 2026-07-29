„За първи път изпитах истински гняв – опозицията ме ядоса, защото ни се налага да гасим пожари, които те са запалили. Сега се налага да запълваме бюджетни дупки заради техните грешки”. Така Милен Трифонов от „Прогресивна България” коментира настояването на опозицията Илияна Йотова да наложи вето на държавния бюджет.

„В момента те търсят вратичка как да оспорят реалистичния бюджет, който ние предложихме. Дефицитът беше правилната стъпка. Ние показахме истинските разходи, които трябва да бъдат направени. За мен поведението на опозицията е недържавническо”, коментира депутатът в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

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Той подчерта, че в голяма част от европейските държави има свръхдефицит и това е практика в големите икономики.

Депутатът обърна внимание и на критиките за Националната детска болница. „Направиха се грозни внушения по отношение на Националната детска болница. Просто тази година средствата за нея няма как да бъдат похарчени. Те обаче са взети предвид. После опозицията ще ни съди по действията”, категоричен е той.

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Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви, че правителството е поискало удължаване на действащата дерогация за „Лукойл“. Милен Трифонов подчерта, че мерките са изцяло в интерес на това да няма отново скок в цените.

Във вторник стана ясно, че „Прогресивна България” ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. „Тя се е доказала като политик и може да води самостоятелна политика. Тя е достойна, с изключително голям опит и ще се радваме да е първият избран президент жена в историята на България”, каза народният представител.

А относно наближаващите президентски избори Трифонов посочи, че се надява промените в Изборния кодекс да влязат в сила възможно най-скоро. „Прогресивна България” настоява за машинно гласуване, „за да се избегнат манипулациите”. „Когато има разминаване между разписките и машината, тогава ще считаме резултата от машината”, обясни Трифонов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева