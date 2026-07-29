На каква скорост се движат автобусите на градския транспорт и колко амортизирани са линиите? Въпросът излиза на дневен ред, след като тази седмица автобус катастрофира на столичното „Цариградско шосе”. Заключението на експертната комисия показва, че спирачната система на рейса е била изправна, а преди седмица той е минал технически преглед. Какви може да са причините за инцидента? Темата коментира в предаването „Пресечна точка” председателят на Сдружението на автобусните превозвачи Петър Захариев.

„Столичен автотранспорт”: Спирачната система на автобуса, скъсал мантинела в София, е била изправна

„Бях на мястото днес и видях, че автобусът се е ударил веднъж в бетонните прегради от дясната страна, след това се е ударил втори път. Водачът е завъртял рязко волана наляво, пресякъл е мантинелите и другите бетонни прегради са го удържали. Какво прави впечатление в случая? Според нас като водачи има отвличане на вниманието на шофьора по някаква причина”, смята Захариев.

„КАТ и ДАИ не са това, което трябва да бъдат. Така нареченият мобилен контрол в България практически е изроден и не се прилага", каза Захариев. Според него в Европа цивилни коли на контролните органи се движат в трафика и наблюдават шофьорите да не се разсейват с телефони, например. „Именно това е отвличането на вниманието. За части от секундата превозното средство се отклонява надясно, удря се, водачът се стъписва, удря се втори път и ето как се стига до катастрофата”, коментира Захариев.

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Редактор: Ина Григорова