Държавното ръководство на Иран разбира много добре, че американските самолети, които ще пристигнат в Безмер, не са предназначени за бойни действия. Това каза на брифинг пред журналисти министър-председателят Румен Радев.

Премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, машините щели все още да пребивават на аеропорта в София. „Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.

Припомняме, че вчера Иран отново отправи остри критики към България заради допускането на американски самолети за въздушно зареждане на територията на страната. Според говорителя на външното им министерство отговорност за това решение носят българските институции, които са разрешили използването на военни бази от американски сили.

Причината за реакцията на Техеран е решението от 22 юли, когато парламентът окончателно одобри предложението на Министерския съвет за разполагане на до осем американски военни самолета цистерни на авиобаза „Безмер“. Точката за решението за престоя на американските самолети у нас беше включена извънредно в днешния дневен ред.

Летателните апарати на Въоръжените сили на САЩ с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване ще пребивават в авиобаза „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Искането на американската страна е да се разположат до осем самолета. Предложението на правителството беше те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер.

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Редактор: Цветина Петкова