Гръцките власти разпоредиха евакуацията на две населени места на остров Евия заради голям пожар. Десетки пожарникари, самолети и хеликоптери се борят с огнената стихия, предадоха "Ройтерс" и "Катимерини".

В изявление на пожарната служба на Гърция се казва, че 120 пожарникари и доброволци работят по овладяването на пламъците. Осем самолета и шест хеликоптера също са били изпратени в подкрепа на усилията.

ЕС разгръща най-голямата досега подготовка за горски пожари през лятото на 2026 г.

Силни северни ветрове предизвикват нови огнища на пожара, съобщи пожарната служба и усложняват ситуацията.

Редактор: Ина Григорова