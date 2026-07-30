Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов" протестиха тази вечер пред сградата на висшето училище в София под надслов #OstavkaGathering. Основен организатор на демонстрацията бе сдружение „Кинематограф", предаде БТА.

Младежите продължават да настояват за оставката на ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев. Те искат също публичност относно участието на Академията в европейския алианс FilmEU, включително причините за започналата процедура по отстраняване на академията, предприетите действия, финансовите последици и евентуалния риск за участието на НАТФИЗ по програма „Еразъм+".

Студенти от НАТФИЗ отново излязоха на протест с искане за оставката на ректора

Студентите настояват и за незабавно прекратяване на институционалния натиск, прозрачност, отчетност и реално участие на студентите в процеса на вземане на решения по въпроси, засягащи техните права и бъдещето на академията.

Протестиращите тази вечер излязоха на пътното платно на ул. "Г. С. Раковски" и за кратко блокираха движението, като междувременно върху фасадата на сградата на НАТФИЗ бяха прожектирани късометражени филми, направени от „Кинематограф".

Не беше постигнато съгласие след срещата между студентите и ръководството на НАТФИЗ

Редактор: Никола Тунев