Екранизацията на „Одисея“ от режисьора Кристофър Нолан не просто привлече милиони фенове в киносалоните, но и засили интереса във Великобритания към епичната поема на Омир и класическата гръцка и римска митология, предаде АФП.

Специалисти по класическа филология изразиха надежда, че успехът на кинохита и широкото му културно влияние ще вдъхновят повече млади хора да се насочат към тази специалност.

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Премиерата на филма в средата на месеца вече даде своя резултат - продажбите на печатни издания на „Одисея“ във Великобритания са скочили с внушителните 1400 процента през четирите седмици до 25 юли спрямо същия период на миналата година, показват данни на изследователската компания NielsenIQ, цитирани от АФП.

Особено търсен е преводът от 2017 г. на древногръцката творба на британско-американската писателка и преводачка Емили Уилсън, която е специалист по класическа филология.

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Междувременно от NielsenIQ отбелязаха, че много свързани произведения - включително „Илиада“, „Цирцея“ на Маделин Милър и „Одисеята на Пенелопа“ на Маргарет Атууд - също бележат „значителен“ скок в продажбите.

Книгата „Одисея“ на актьора и писател Стивън Фрай в момента оглавява класацията за исторически бестселъри в британския сайт на Amazon. Други две негови книги на класическа тематика – „Митове“ и „Троя“ - заемат съответно второто и петото място в списъка на онлайн гиганта.

Бумът не подмина и аудиокнигите – от Spotify отчитат, че търсенията на преводи на „Одисея“ са скочили драстично с 310 процента, отбелязва АФП.

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Базиран на поемата на Омир, написана първоначално на гръцки език около VII или VIII век пр.н.е., филмът проследява героя Одисей, който се сблъсква с препятствие след препятствие по пътя си към дома след Троянската война. В главните роли са Мат Деймън като Одисей и Ан Хатауей като съпругата му Пенелопа, а Том Холанд се превъплъщава в техния син Телемах.

Това е първият филм на Нолан след спечелилия „Оскар“ „Опенхаймер“ през 2023 г. „Одисея“ завладя публиката и критиците, като оглави боксофиса в САЩ за две поредни седмици и вече натрупа 640 милиона щатски долара в световен мащаб, отбелязва АФП.

Редактор: Никола Тунев