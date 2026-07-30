Косово вече е достъпно в Google Street View, след като стана най-новата територия на Балканите, включена в услугата за 360-градусови виртуални разходки в Google Maps. След двегодишно заснемане компанията публикува изображения, направени между юли 2025 г. и май 2026 г., които обхващат по-голямата част от страната, пише БТА.

Потребителите вече могат виртуално да разгледат улиците на Прищина, Призрен, Пея, Джакова, Митровица, Джилян и Феризай, както и природни забележителности като каньона Ругова, националните паркове „Шар планина“ и „Проклетия“ и планински райони край границите с Албания, Черна гора и Северна Македония. За заснемането са използвани камери от четвърто поколение, а на труднодостъпни места - преносими устройства, които са позволили снимки дори при снеговалеж.

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Любопитен акцент в новата услуга е участието на световноизвестната певица с произход от Косово Дуа Липа. Благодарение на партньорството между нейния литературен клуб Service95 и Google, емблематичното жълто човече - талисманът на Street View - се появява в стилизиран образ на изпълнителката на различни места в картите, включително и в Косово.

Според местни медии включването на Косово в Google Street View се е забавило заради сложни геополитически обстоятелства и международния статут на страната. Очаква се новата функционалност да помогне за популяризирането на Косово като туристическа дестинация и да даде по-голяма онлайн видимост на местния бизнес на фона на нарастващия интерес към страната.

Редактор: Ралица Атанасова