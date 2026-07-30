Това е станало в разговор с полския премиер Доналд Туск

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предаде Ройтерс.

"Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица от войната в Украйна", написа Рюте след разговора в социалната мрежа Х.

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"Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки", добави в публикацията си генералният секретар на НАТО.

Редактор: Никола Тунев
Източник: Иво Тасев, БТА

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