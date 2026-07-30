Снимка: АП/БТА
Това е станало в разговор с полския премиер Доналд Туск
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте осъди навлизането на руска ракета миналата нощ в Полша в телефонен разговор с полския министър-председател Доналд Туск, предаде Ройтерс.
"Този инцидент е поредният безразсъден акт на Русия и е опасна последица от войната в Украйна", написа Рюте след разговора в социалната мрежа Х.
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"Заявяваме нашата солидарност с Полша и ще продължим да засилваме готовността си да се защитим от всяка заплаха, включително и от ракетни атаки", добави в публикацията си генералният секретар на НАТО.
Редактор: Никола Тунев
Discussed with @donaldtusk the violation of Poland’s airspace by a Russian missile. Poland and #NATO activated their air and ground defences. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our readiness to defend against any threat, including missile attacks.…— Mark Rutte (@SecGenNATO) July 30, 2026
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