В Европейския съюз влизат в сила нови правила, които забраняват унищожаването на непродадени дрехи и обувки. Вместо да бъдат изхвърляни, големите модни компании ще трябва да ги препродават, даряват или използват повторно.

Новите изисквания са част от европейските усилия за насърчаване на кръговата икономика и са съпътствани от правила за по-устойчив екодизайн на текстилните изделия.

ЕС забрани унищожаването на непродадени дрехи и обувки

Според Йоана Стоянова от „Активни потребители“ новите правила могат да донесат ползи както за потребителите, така и за околната среда. „Определено очакваме потребителите да получат по-изгодни оферти. Няма да има някакви драстични намаления в цените, но се надяваме през сезоните да видим добри намаления, от които потребителите да останат доволни, както и да има добър екологичен отпечатък“, заяви тя. По думите ѝ търговците ще разполагат с различни възможности за управление на непродадените стоки, но вече няма да могат да прибягват до тяхното унищожаване.

От лятото на следващата година всяка дреха ще има и цифров паспорт под формата на QR код с информация за произхода на суровините, производството и начина на поддръжка. Венцислав Николов от Българската ритейл асоциация смята, че новите европейски изисквания няма да доведат до съществена промяна в практиките на търговците. „Не смятам, че ще има някаква сериозна промяна спрямо това, което е в момента. И сега до последно се правят опити да се реализира дадена стока. Складовите разходи обаче ще бъдат сериозни“, каза той.

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