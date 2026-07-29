Голям пожар се разгоря в района на софийския квартал „Модерно предградие“, съобщиха зрители на NOVA чрез рубриката за сигнали „Моята новина“.

Кадрите показват гъсти облаци черен дим в близост до ж.к. „Люлин“, които се виждат от различни части на София. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на пламъците.

Голям пожар в София (ВИДЕО+СНИМКА)

По информация на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, пожарникари са се отзовали на сигнал за горящи отпадъци в двор на къща в района, предаде БТА. Няма данни за пострадали или застрашени съседни постройки от огъня.

Очакваме вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина” .