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Голям пожар се разгоря в района на софийския квартал „Модерно предградие“, съобщиха зрители на NOVA чрез рубриката за сигнали „Моята новина“.
Кадрите показват гъсти облаци черен дим в близост до ж.к. „Люлин“, които се виждат от различни части на София. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната, които работят по овладяването на пламъците.
Голям пожар в София (ВИДЕО+СНИМКА)
По информация на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, пожарникари са се отзовали на сигнал за горящи отпадъци в двор на къща в района, предаде БТА. Няма данни за пострадали или застрашени съседни постройки от огъня.
Очакваме вашите сигнали за природни бедствия в рубриката ни „Моята новина”.
Редактор: Цветина Петкова