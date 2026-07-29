Правителството започва процедура по откриването на филиал на Бургаския държавен университет в Добрич, където ще се обучават медицински сестри. Това съобщи заместник-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване и депутат от „Прогресивна България“ Георги Илиев на брифинг в Народното събрание.

По думите му решението е част от ангажиментите, поети от управляващите, и има за цел да помогне за преодоляване на сериозния недостиг на медицински кадри в страната.

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„Една добра новина в изпълнение на предизборните обещания - правителството на „Прогресивна България“ задейства процедурата за разкриване на филиал на Бургаския държавен университет в град Добрич. Именно днес в дневния ред е включено проекторешението за неговото откриване“, заяви Илиев.

Той подчерта, че разширяването на възможностите за обучение е продиктувано от острия недостиг на медицински сестри в България. „По този начин ще дадем възможност на още едно място в България да се обучават кадри за здравеопазването - именно по специалността „медицинска сестра“, която е сред най-дефицитните“, каза депутатът.

Според него към момента в страната има около 30 000 незаети позиции за медицински сестри, а повече от половината практикуващи професията са на възраст над 50 години. „Това ясно показва необходимостта от подготовка на нови кадри“, посочи Георги Илиев.

Той отбеляза още, че практиката показва, че голяма част от завършилите остават да работят в града, в който са получили образованието си.

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Попитан за предстоящия избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса, заместник-председателят на Здравната комисия отказа да коментира евентуални кандидатури. „Очакваме предложенията да постъпят до 12 август. След това ще можем да ги коментираме. В момента не знам кои ще бъдат кандидатите“, каза Илиев.