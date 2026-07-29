Вицепремиерът Атанас Пеканов обяви План за действие за спасяване на парите по Европейската оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027” и Фонда за справедлив преход. Става дума за ресурс над 3 млрд. евро, като остава риска тези пари да бъдат изгубени поради липса на действия от страна на предишните кабинети.

Той посочи, че заедно с регионалния министър Иван Шишков са предприели действия за прекратяване на „опорочена процедура за малките и средните предприятия в Стара Загора, в която има ясни индикации, че е била нагласена, а оценките - манипулирани, по време на кабинета „Желязков”. Вицепремиерът заяви, че от Европейската комисия са били категорични, че няма да бъдат отпуснати пари по тази процедура. Пеканов уточни, че предстои да бъде обявена нова.

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Вицепремиерът обясни още, че ще бъдат предприети мерки, за да се забърза програмата, защото към момента е на много ниско ниво на изпълнение: „минали са 5 години, договорени са около 50% от средствата, разплатени са под 10%”.

Той посочи още, че до края на годината страната ни трябва да заяви към ЕК изпълнени разходи в размер на 800 млн. евро. Ако не е бил приет въпросният план, тези пари щели да бъдат изгубени.

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А самият план включва мерки, засягащи ресурсите за въглищните региони и за българските общини, обясни Пеканов. Втората серия мерки касаят проекти в напреднала фаза на изпълнение и отговарят на европейските изисквания. Мерките включват осигуряване на финансиране за детската болница в Бургас, за градска мобилност за столицата (за метрото, за нови тролейбуси, автобуси, трамваи). Други мерки са насочени към осигуряване на средства за градска мобилност в девет общински града, осигуряване на 500 млн. евро за въглищните региони по Фонда за справедлив преход.

Пеканов подчерта, че кабинетът не смята, че бизнесът е виновен за така създалата се ситуация.

Пеканов отговори и на въпроса дали е загубена "битката" за средствата по ПВУ за хангарите за медицинските хеликоптери. Той беше категоричен, че „битката е спечелена”, защото проектът HEMS е вече част от ПВУ. Хеликоптерите са финансирани, а хангарите ще бъдат построени с държавни пари, защото работата по този въпрос не била свършена преди.