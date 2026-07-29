В десетилетието, в което достъпът до наркотици е по-лесен от всякога, а социалните мрежи диктуват нормите, обществото ни е изправено пред нарастваща епидемия.

Този епизод на NOVA LAB Грижа Даниела Пехливанова разговаря с токсиколога от ВМА д-р Шасине Вели и две току-що завършили гимназия момичета, за да разкрият мрачната реалност зад модерната дрога и нейното пагубно влияние върху младежите.

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Д-р Шасине Вели описва ежедневна, но потресаваща картина от Военномедицинска академия. Линейки пристигат с припаднали тийнейджъри, често без каквато и да е информация за приетото вещество. Най-шокиращият момент обаче е пристигането на родителите, които обикновено са в пълен шок. "Защото нито един родител не знае какво се случва с детето", казва тя. Често срещано оправдание е, че "някой им е сипал", но доктор Вели е категорична: "Много ми се иска да вярвам в тази теория... но незнанието не ги оправдава."

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Двете млади събеседнички по темата, които носят името Виктория, също хвърлят светлина върху живота в гимназиите. Темата за наркотиците е "изключително редовна, да не кажем 99% от случаите" на купони, потвърждава едното от момичетата. Нещо повече – има практика непознати, а понякога дори познати, "да сипват неща в напитките на момичетата."

Наркотиците са представяни като "забавни" и "модерни", което ги прави още по-страшни. Другото момиче разказва за приятелка, която след първата употреба на райски газ е останала инвалид – история, която подчертава коварството на тези вещества. Младежите, които употребяват райски газ, го правят съзнателно, вярвайки, че "това, което се случва на мен, няма да ми се случи, защото аз съм здрав, защото съм употребявал и по-тежки неща."

Истинската цена на еуфорията

Д-р Вели обяснява, че райският газ измества кислорода от кръвта като води до еуфория и неистов смях, последвани от депресивен ефект, при който мозъкът спира да се кръвоснабдява с кислород. "Затова така падат като круши," казва тя и добавя, че употребилите такива 4балони“ нямат спомен за случилото се." Хроничната употреба води до блокиране на витамини от група В, особено В-12, което може да доведе до парализа и пациенти на инвалидна количка.

Психичните последствия са не по-малко сериозни. Употребата на наркотици, особено при предразположеност, увеличава риска от тежка депресия и отключване на психични заболявания като психози и шизофрения. "Винаги оставя следи," подчертава д-р Вели, като допълва, че младите често преминават от един към друг по-силен наркотик, в който понякога може да включва алкохол и лекарства.

Дигиталният дилър и илюзията за "безопасност"

Социалните мрежи като Telegram са се превърнали в тъмната страна на интернет, където може да се намери абсолютно всичко – от наркотици до незаконни клипове. Дрогата се доставя

лесно, дори до вратата. Освен традиционните наркотици, голям проблем са и "безопасните" алтернативи като вейпове и снусове. Виктория разказва за момче, чиито венци са били изгорени, изпържени от снусове – никотинови паучета, които предизвикват никотинова интоксикация.

Доктор Вели допълва, че електронните цигари и снусовете не са безопасни заместители. Никотинът в тях е под формата на соли, които не дразнят гърлото, позволявайки употреба на по-големи количества без кашлица. „Всичко това е модерно, рекламира се, а рекламата създава усещане за безопасност", допълва Вели.

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Пътят напред: Информираност и смисъл

Медикът обяснява за стартиралата инициатива на Военномедицинска болница и Агенцията за закрила на детето, насочена към ранната и правилна информираност по отношение на наркотиците. " Проблемът е комплексен и изисква държавна политика. Младежите често нямат цели и търсят моментни забавления, за да запълнят празнотата.

Нашата идея е никога да не опитват, да имат ясна представа, правилна информация. Не е идеята да ги плашим... Има нужда от информираност," казва д-р Вели.

Въпреки мрачната картина, има надежда. Важен е изборът на компания. В заключение и една от двете Виктории в разговора съветва: "Спорта и ученето трябва да бъдат приоритет и нищо друго." Д-р Вели призовава: "Може да си щастлив и без алкохол, и без наркотици. Категорично. Когато си с хубава компания, с готини семейства."

В заключение, момичетата отправят апел към своите връстници: "Да се пазят, да разсъждават. Или да не се събират с такива хора. ... Волята им да е по-силна... да се съхранят като хора." Думите на д-р Вели са сурови, но истински: "Стигнат ли до мене, значи положението е много страшно. И, изобщо, да не стигат до това. Да имат усещане, че имат нужда от тези неща."

Новият епизод на подкаста може да гледате в YouTube.