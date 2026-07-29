Министерският съвет прие законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс. С него се въвеждат изискванията на европейска директива срещу „дела шамари”, обяви правосъдният министър Николай Найденов. Подобни дела се използват срещу журналисти, защитници на правата на човека и други хора, ангажирани с въпроси от обществен интерес, каза министърът.

„За да бъде защитено активното участие на хората в обществения дебат, въвеждаме правила за защита на тези групи, когато те са обект на явно неоснователни искове по граждански и търговски дела”, каза Найденов.

Така в ГПК се въвежда нова глава „Производство поради публичното участие на ответника”. „В нея е регламентирана свободата на изразяване на хипотези, когато те касаят важни за обществото въпроси. Според нас е намерен баланс между действително накърнените правни интереси и противодействието на публичното участие на ответника”, каза Найденов.

Акция заради "делата шамари" срещу журналисти

Вече няма да може да се запорират сметки заради това, че по-силната икономически страна може да въведе обезпечение, което да гарантира, че не злоупотребява с права. Обезпечение ще се допуска при наличието на изключително сериозни доказателства, каза Найденов.

„Директивата вече трябваше да бъде въведена в нашето законодателство. Мисля, че срокът беше до началото на месец май", каза правосъдният министър.

Предложените решения в законопроекта надхвърлят изискванията на директивата, като предвиждат, че правилата ще важат не само за трансгранични, а и за изцяло национални дела.

Правителството очаква значително намаляване на този вид дела. „Надявам се съвсем скоро законопроектът да бъде приет от Народното събрание”, каза Найденов.

Той допълни, че в момента няма статистика на „делата шамари”, поради липсата на обективен критерий, по който може да се определи като такова.

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