Необичайна находка се появи край русенското село Ряхово, след като рекордно ниското ниво на река Дунав оголи останки, за които се предполага, че принадлежат на мамут. На костите се натъкнал местен жител, който забелязал необичайните образувания по речното дъно и подал сигнал.

Снимка: Регионален исторически музей - Русе

За NOVA от Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха, че за момента подозренията сочат именно, че останките принадлежат на мамут.

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Снимка: Регионален исторически музей - Русе

По първоначални данни в плитчините са открити бедрена кост, бивник, както и долна челюст с характерните два дъвкателни зъба. Очаква се екип от специалисти да извади находката, след което костите ще бъдат подложени на експертни изследвания. Анализите трябва да установят дали действително са от мамут, както и на каква възраст са.

Снимка: Регионален исторически музей - Русе

За БТА директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. Николай Ненов посочи, че в четвъртък ще бъде организирано тяхното изваждане и пренасяне в музея. След това ще има повече информация какъв е видът на мамута и какво точно представляват откритите останки.