Археолозите са открили по-ранна и много по-проста версия на Стоунхендж на около 3 мили (5 км) от известния праисторически паметник в селото Балфорд. Откритият обект е датиран на 5000 години, което го предшества с 500 години. От древната структура са останали само две дупки в земята, но екипът смята, че те са държали дървени стълбове, които са се подреждали спрямо слънцето по време на лятното и зимното слънцестоене, подобно на Стоунхендж.

Разкопките, ръководени от Фил Хардинг от „Уесекс Археология“, разкриха и десетки други дупки с артефакти, включително керамика, животински кости и кремъчни сечива. Сред тях е и рядък неолитен нож с дискоидна форма, който според Хардинг е „звездното откритие“ и показва изключително майсторлък.

Използвайки радиовъглеродно датиране, екипът е потвърдил възрастта на обекта. Следите са открити преди десетилетие при разчистване на земята за нови жилища, но подробен анализ на подредбата е направен едва сега чрез възстановяване на небесните позиции отпреди 5000 години от археоастронома д-р Фабио Силва.

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Според д-р Дженифър Уекслър, куратор в „Инглиш Херитидж“, паметникът в Балфорд датира от времето на най-ранната фаза на Стоунхендж. Това предполага, че хората, построили първите етапи на Стоунхендж, може да са живели в Балфорд или да са се събирали там сезонно. Уекслър обяснява, че като ранни земеделци тези общности са били силно зависими от сезоните и слънцето. За разлика от днес, когато лятното слънцестоене е основната атракция в Стоунхендж, преди 5000 години зимното слънцестоене е имало по-голямо значение, тъй като отбелязва завръщането на светлината и пролетта.

Archaeologists have discovered a 5,000-year-old structure that may have served as an early "prototype" for the alignment for the solstice at Stonehenge https://t.co/55Wjwwh4tB — RTÉ News (@rtenews) June 18, 2026

Редактор: Ивета Костадинова