Софийската районна прокуратура повдигна обвинение срещу 47-годишен мъж, който е шофирал с близо три промила алкохол и предизвикал катастрофа с четири паркирани автомобила в столицата.

Пътният инцидент е станал малко след полунощ на 28 юли на ул. „Цар Иван Асен II“. По данни на разследването водачът загубил контрол над колата и се блъснал в четири паркирани превозни средства. Пристигналите на място полицейски служители тествали водача с дрегер, който отчел 2,71 промила алкохол в издишания въздух.

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По случая е образувано досъдебно производство за шофиране след употреба на алкохол. За това престъпление законът предвижда наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба от 1000 до 5000 лева.

От прокуратурата съобщиха, че обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета, а ако бъде признат за виновен, държавата ще му наложи глоба, равняваща се на стойността на автомобила, с който е извършено престъплението - около 53 000 евро.

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На 29 юли наблюдаващият прокурор е внесъл в Софийския районен съд искане на мъжа да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.