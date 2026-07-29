Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за енергетиката, предложени от „Прогресивна България“. Измененията са свързани с изпълнението на ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Една от приетите промени удължава от три на девет месеца срока на валидност на становището за присъединяване на производителите на вятърна енергия към електропреносната мрежа.

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Депутатите одобриха и изменения в Закона за енергетиката, които целят да облекчат процедурата по лицензиране на дейността по разпределение на електрическа енергия за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електроенергийната система.

Според вносителите промените ще намалят административната тежест и ще улеснят реализацията на нови енергийни проекти, като същевременно ще стимулират производството на електроенергия от възобновяеми източници.

Редактор: Ралица Атанасова