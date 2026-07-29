Човешка грешка е основната причина за засядането на круизния кораб край Видин, заради което вчера се наложи евакуация на пътниците. Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав Ивелин Занев.

По думите му капитанът не е спазил навигационните знаци, които указват плавателния път, и по неизяснена причина е излязъл от фарватера, след което корабът е заседнал в плитчина. „В по-голямата част причината е човешка грешка, донякъде - и техническа неизправност на кораба“, обясни Занев. Засега плавателният съд не може да бъде изтеглен и ще остане на място, докато нивото на реката се повиши.

Евакуираха над 200 човека от круизен кораб, заседнал в река Дунав (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ситуацията се усложнява от изключително ниските води на Дунав. По данни на агенцията реката е достигнала най-ниските си нива за последните 85 години. „В четири от шестте основни водомерни поста, които наблюдаваме, вече са подобрени рекордите в негативен план. Днес при Русе нивото е минус 85 сантиметра“, посочи Занев.

Критични за корабоплаването остават районите край островите Белене, Вардим и Батин. В участъците при Свищов и Сомовит плаването продължава, но корабите се налага да изчакват, за да преминат безопасно. Въпреки ниските нива, към момента няма други заседнали кораби в плавателния път, увериха от Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав.