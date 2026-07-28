Снимка: МВР/Видео: БГНЕС
-
"Никога не спирайте!": Пет години топла храна и надежда за хората в нужда
-
Нови хакерски атаки по хладилници в супермаркети в Европа
-
Една от най-натоварените улици във Великобритания стана пешеходна зона (СНИМКИ)
-
Корабен контейнер изплува край Царево, а втори контейнер-цистерна е забелязан във водите край Варвара (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Спортни новини (02.11.2026 - обедна)
-
Най-младият шампион във Формула 1, който още получава джобни: Историята на Кими Антонели (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
„Новите известни”: Кой е най-добрият имитатор в мрежата
Направени са няколко опита плавателният съд да бъде освободен, но те не са дали резултат
Евакуираха над 200 човека от круизния кораб „Viking Ullur“, плаващ под швейцарски флаг. Той заседна в река Дунав в ранните часове на деня заради ниското ниво на водата и намалената видимост. Инцидентът е станал около 02:20 часа в района на 817-ия речен километър, на около 25 километра над Видин, срещу село Гомотарци, в близост до румънското село Салча.
На борда не са достигали храна и вода, затова властите са взели решение да пристъпят към евакуация, за да не бъде застрашен животът на пътниците. Към 18:30 ч. тази вечер всички пътници и екипаж бяха евакуирани, съобщават от гранична полиция.
На борда на плавателния съд се намираха 186 пътници – граждани на държави от Европейския съюз, както и 52-ма членове на екипажа и обслужващия персонал. Катерът на "Гранична полиция" е направил общо 20 курса за превозването им. Корабът пътувал от румънския град Дробета-Турну Северин към Видин, където е трябвало да зареди провизии и питейна вода.
Засушаването на Дунав разкри останки от годините на Втората световна война
Снимка: МВР
Заради множеството пясъчни плитчини и рекордно ниските нива на Дунав корабът заседнал по средата на реката. Направени са няколко опита плавателният съд да бъде освободен, но те не са дали резултат.
Снимка: МВР
Първоначално корабният агент е осигурил друг плавателен съд, с който пътниците да бъдат прехвърлени, но той не е успял да достигне до заседналия кораб. След разрешение от Дирекция „Речен надзор“ - Лом и извършена оценка на риска е взето решение да започне евакуация с катер на Базата за гранични полицейски кораби във Видин.
Румъния спира ядрен реактор заради ниското ниво на Дунав
Спасителната операция се проведе от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе със съдействието на екипажа на кораба.
Снимка: МВР
Инцидентът е поредното последствие от продължителната суша, която засяга голяма част от Европа. През последните дни нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 година насам, което доведе до затруднения в корабоплаването, ограничения за напояването в земеделието и проблеми за туристическите круизи по реката.Редактор: Цветина Петрова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни