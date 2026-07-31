Испанският анклав Сеута, разположен на северното крайбрежие на Африка, отново попадна в центъра на международното внимание, след като десетки хиляди мигранти се насочиха към границата с Мароко. При опитите да достигнат европейската територия най-малко 18 души загинаха, а испанските власти изпратиха армията в района, за да подпомогне охраната на границата.

Единствената сухопътна граница между Европейския съюз и Африка

Сеута е автономен испански град с площ от едва около 18,5 квадратни километра и население от приблизително 85 000 души. Заедно с Мелиля това са единствените две територии на Европейския съюз, които имат сухопътна граница с Африка.

Градът се намира срещу Гибралтарския проток и е заобиколен почти изцяло от Мароко. От испанския бряг го делят едва около 20 километра по море, което му придава огромно стратегическо значение още от древността.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Испанска територия от векове

Сеута попада под португалски контрол през 1415 г., а след обединението на испанската и португалската корона преминава към Испания. От 1668 г. суверенитетът ѝ е официално признат с международен договор и градът остава испанска територия до днес.

Въпреки това Мароко никога не е признало окончателно испанския суверенитет над Сеута и Мелиля. Рабат определя двата анклава като "окупирани територии", докато Мадрид настоява, че те са неразделна част от Испания още отпреди създаването на съвременната мароканска държава.

Място, където съжителстват различни култури

Сеута е един от най-многообразните градове в Испания. В него живеят християни, мюсюлмани, евреи и представители на хиндуистката общност. Испанци и мароканци ежедневно преминават границата за работа, а в продължение на десетилетия районът е пример за сравнително спокойно съжителство между различни култури.

Защо именно Сеута е толкова важна за мигрантите?

За много хора от Мароко и държавите в Субсахарска Африка достигането до Сеута означава първа стъпка към Европейския съюз.

Макар градът да се намира на африканския континент, той е част от Испания и следователно от ЕС. Именно затова много мигранти виждат в него възможност впоследствие да достигнат континентална Испания и други европейски държави.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Най-често хората опитват да преминат:

» като преплуват около 5 километра от мароканския град Фнидек до бреговете на Сеута;

през защитните вълноломи;

» или чрез масови опити за преодоляване на граничните съоръжения.

Някои тръгват и от близкия марокански град Белюнеш, откъдето разстоянието е още по-кратко.

Една от най-охраняваните граници в Европа

Границата между Сеута и Мароко е сред най-укрепените в Европа.

Тя е защитена с няколко последователни огради, достигащи приблизително 6-10 метра височина, оборудвани с камери, термовизионни системи, сензори за движение и постоянно присъствие на испанската Гражданска гвардия. С годините съоръженията многократно са модернизирани заради честите опити за незаконно преминаване.

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Постоянен източник на напрежение между Испания и Мароко

Миграцията често се превръща в инструмент на дипломатически натиск между Мадрид и Рабат.

Най-яркият пример беше през май 2021 г., когато след дипломатически спор за Западна Сахара мароканските власти временно облекчиха граничния контрол. Само за два дни около 8000 души успяха да влязат в Сеута.

Кризата приключи едва след като Испания промени дългогодишната си позиция относно Западна Сахара и възстанови отношенията си с мароканския крал Мохамед VI.

Какво се случва с мигрантите, които успеят да стигнат?

Испанските власти прилагат различни процедури.

Част от мигрантите се връщат незабавно в Мароко съгласно двустранните споразумения между двете държави. Други се настаняват във временни приемни центрове, където могат да подадат молба за международна закрила или убежище. Практиката на т.нар. "незабавно връщане" нееднократно е предизвиквала критики от правозащитни организации и европейски институции.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Не е основният мигрантски маршрут към Испания

Въпреки символичното си значение, Сеута не е основната входна точка за мигрантите към Испания.

През последните години значително повече хора достигат страната по море - през Канарските острови, както и по западносредиземноморския маршрут към континентална Испания. Именно този маршрут се смята за един от ключовите миграционни коридори към Европейския съюз.

Защо Сеута е толкова стратегически важна?

Това не е просто малък испански град в Африка.

Сеута контролира северния вход към Гибралтарския проток – един от най-натоварените морски пътища в света. През него ежегодно преминават десетки хиляди търговски и военни кораби между Атлантическия океан и Средиземно море. Именно затова Испания никога не е проявявала готовност да обсъжда суверенитета над анклава.

Как изглежда границата?

Много хора си представят една ограда, но реалността е различна.

Границата със Сеута е дълга около 8 километра и представлява сложна система от няколко защитни линии с високи метални огради, бодлива тел (частично премахната през последните години), видеонаблюдение, инфрачервени камери, датчици за движение и постоянни патрули на испанската Гражданска гвардия.

Тя е сред най-охраняваните външни граници на Европейския съюз.

Защо мигрантите рискуват живота си?

За хората от Субсахарска Африка и част от Северна Африка достигането до Сеута означава шанс за:

⇒ подаване на молба за убежище;

⇒ достъп до европейска социална система;

⇒ възможност за работа;

⇒ събиране със семейства, които вече живеят в Европа.

Затова мнозина прекарват месеци или години в горите около Фнидек и планината Белюнеш, чакайки подходящ момент за опит да преминат границата.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Най-сериозният инцидент

През 2014 г. най-малко 15 мигранти загинаха, след като опитаха да преплуват до плажа Тарахал в Сеута. Испанските сили за сигурност използваха гумени куршуми и сълзотворен газ, за да ги спрат. Случаят предизвика сериозни критики към Испания и остава един от най-противоречивите епизоди в европейската миграционна политика.

Масовият щурм през 2021 година

За по-малко от 48 часа около 8000 души, сред които приблизително 1500 непридружени непълнолетни, влязоха в Сеута. Испания изпрати армията, а впоследствие върна хиляди мигранти обратно в Мароко.

Тази криза промени отношенията между Мадрид и Рабат.

Каква е ролята на Мароко?

Европейски анализатори от години отбелязват, че Мароко използва миграционния натиск като дипломатически инструмент.

Когато отношенията с Европейския съюз или Испания се влошат, Рабат често отслабва контрола по границата. При подобряване на отношенията охраната отново се засилва.

Мароко отхвърля обвиненията, но подобни ситуации са се повтаряли неведнъж.

Какво означава Сеута за Европейския съюз?

За Брюксел Сеута не е само испански проблем.

Това е външна граница на ЕС, поради което:

► в района действат европейски агенции;

► охраната получава европейско финансиране;

► миграционният натиск там влияе върху цялата европейска политика по убежището и миграцията.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Защо мигрантите не остават в Сеута?

Макар формално да са на европейска територия, не могат свободно да заминат за континентална Испания. Докато молбите им не бъдат разгледани или не получат съответния статут, повечето остават в приемните центрове в Сеута.

Затова анклавът често се описва като своеобразна "чакалня към Европа".

Икономическата разлика

Това е една от основните причини за миграцията.

Само няколко метра разделят държава членка на ЕС с многократно по-висок стандарт на живот и райони на Северна Африка, където безработицата сред младите хора е много висока.

Този контраст превръща Сеута в символ на огромното икономическо неравенство между Европа и Африка.

Настоящата криза

Според испанските власти сегашният наплив е безпрецедентен. Хиляди хора навлизат едновременно в анклава, а улиците на Сеута са препълнени. Испания изпрати армията в подкрепа на Гражданската гвардия, а премиерът Педро Санчес определи случващото се като сериозно изпитание за сигурността на страната и външната граница на Европейския съюз.

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Защо сегашната ситуация е необичайна?

Според публикуваната информация повечето мигранти този път са марокански граждани, а не хора от Субсахарска Африка. Това е по-рядко срещано и може да подсказва вътрешни социално-икономически проблеми в Мароко или промяна в политиката на граничния контрол. Окончателните причини обаче тепърва ще бъдат изяснявани.

Сеута накратко

→ Площ: около 18,5 кв. км

→ Население: около 85 000 души

→ Автономен град на Испания

→ Част от Европейския съюз

→ Един от двата испански анклава в Северна Африка (заедно с Мелиля)

→ Сухопътна граница с Мароко - около 8 км

→ Разстояние до Испания през Гибралтарския проток – около 20 км

→ Една от най-охраняваните външни граници на ЕС

Редактор: Цветина Петкова