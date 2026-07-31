Докато голяма част от Европа отново е обхваната от гореща вълна, Мюнхен разчита на необичайно решение за охлаждане. Вместо хиляди климатици, под улиците на града работи система за централно охлаждане. Експерти я определят като по-енергийно ефективна, тъй като намалява разходите на електроенергия и отделянето на въглеродни емисии в атмосферата.

"До абонатите се подава вода с температура 6 градуса по Целзий. Те използват тази студена вода в своите сградни инсталации - чрез охладители, охлаждащи тавани или вентилатори. В процеса водата се затопля, след което абонатът я връща обратно към нашата охладителна централа. Тук ние я охлаждаме отново - от около 15 до 6 градуса по Целзий", каза ръководителят на отдела за децентрализирано енергийно производство Щефан Бирле.

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Според специалистите системата е значително по-ефективна от традиционните климатици. Освен че намалява потреблението на електроенергия, тя ограничава и обратното отделяне на топлина в градската среда.

"Тази система ни позволява да охладим сградите по много по-ефективен начин. Необходима ни е само около една трета от електроенергията, която използват климатиците. Това намалява въглеродните емисии. Освен това можем да отведем отделената топлина извън града чрез реките и водните потоци, вместо тя просто да се освобождава във въздуха, както се случва при климатичните системи", смята още той.

За да посрещнат най-горещите часове на деня, съоръженията разполагат и със специални резерви. "Тук има 170 хиляди литра вода и разполагаме с капацитет да замразим цялото това количество. Това ни прави един от най-големите производители на лед в града. Когато следобед температурите станат много високи, можем да разтопим този лед и да предоставим тази студена вода на нашите клиенти", твърди Бирле.

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Сред потребителите на системата е и търговският център „Фюнф Хьофе“ в Мюнхен.

"Без дистанционно охлаждане бихме имали нужда от собствени охладителни инсталации, които също заемат пространство. Вече не се нуждаем от тях. Разходите за поддръжка намаляват, а надеждността е по-висока. Не ни трябват и системи за допълнително охлаждане. Използваме по-малко вода, защото такива съоръжения обикновено потребяват огромни количества. Съответно намаляват и разходите", техническият мениджър на търговския център Димитриос Ладас.

Подобни системи вече работят и в други европейски градове, сред които Париж и Виена.

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