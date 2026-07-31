Промяната в света на финансите и финансовата инфраструктура е голяма и ще продължи през следващите години. Това заяви в ефира на предаването "Ревизия" по NOVA NEWS криптоекспертът Владислав Драмалиев. Той коментира най-новите тенденции в света, който става все по-децентрализиран и едновременно с това - все по-институционализиран.

"Да, промяната е голяма. Инфраструктурата на сделките за акции, за държавен дълг, най-вече - американски, се трансформира. Използва се блокчейн технология, има иновации в процесите на плащания, клирик и сетълмент, както и в сектора на криптоактивите. Говори се за токенизация, за малки ритейл потребители, като именно те ще усетят промяната най-силно", коментира той.

Големият скок е така наречената инфраструктура - пътищата, по които трансакциите се извършват, защитите и сключването на сделките на пазарите.

"Всъщност където са големите пари и големите обеми, тази инфраструктура е изцяло частна и сериозните играчи и компании в сектора са тези, които работят и сега. Поверителността е същата, но с нова технология. Когато говорим за публични мрежи, например Етериум, където има най-голям обем разплащания, започна трансформация на технологиите, която да позволи трансакциите са по-анонимни", сподели Драмалиев.

Що се отнася до самия биткойн, той преживя тежка година, а в един момент много хора предричаха смъртта му. По думите на криптоексперта по-малко хора и медии очакват това да се случи. "С регулациите, с последователността при тях биткойн е вече нов клас актив и по-рядко се говори за смъртта му. Той премина през период на корекция и цикличност. Това, което видяхме е, че новият играч са борсово търгувани фондове и анализаторите следят тях, а не малките потребители, които до голяма степен липсват", обясни той.

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Стейбълкойнът са частни пари в нещо подобно на валутен борд, който Драмалиев разясни по следния начин: "Частни пари са, защото се издават от частните банки. Другите средства са на централните банки. Стейбъл се обезпечава от американски дълг. Огромният пазар е именно в долари. Около 300 млрд. долара струва той към този момент. Важен е за банките и за американското правителство. Така то има на кого да продава дълга си. А банките получават влияние".

Коментар на водещия: Промяната

Обществото трябва да се подготви за голяма промяна, която вече се случва в света на финансовите глобални системи. Утрешният свят няма да как да бъде като този, който познаваме днес, и колкото повече и по-добре го разбираме, колкото по-ясно съзнаваме как функционира и толкова по-добра позиция ще заемем.

Светът на финансите се променя радикално. През юли миналата година САЩ прие първия си федерален закон за стейбълкойните. В Европа регулацията MICA вече практически работи, тоест крипто вече е официализирано и е част от света, регулирайки се и навлизайки все по-активно.

Още по-важно е, че пазарът се институционализира - по-широко институционално участие, засилена регулация в Европа и САЩ, развитие на токенизацията на реални активи, интеграция на изкуствен интелект в блокчейн анализите и по-голямо значение на стейбълкойните и CBDC. Криптовалутите стават по-силно корелирани с традиционните активи, защото институционалните портфейли вече се третират като част от обща макростратегия. В същото време Азия и Близкият изток затягат примката.

Япония прекласифицира крипто активите като финансови инструменти, а Дубай въвежда нови правила за емитиране на токени, превръщайки емирството в една от най-стриктно регулираните крипто юрисдикции в света, след като обемът на търговия там доближи $681 млрд. Всичко това е само малка част от случващото се в този свят. А то е по-голямо от големите промени в началото на 70-те години на миналия век, когато светът зарязва златния стандарт и фиатните пари стават господари на света по начин, по който хората ги познават днес.

Редактор: Иван Иванов