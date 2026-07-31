Русия атакува няколко района в Източна Украйна с дронове, артилерия и бомби. Трима души загинаха, има и ранени.

Украинската армия съобщи, че през нощта е свалила 195 от общо 255 руски дрона.

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Киев отговори с удари по руска територия. При атака срещу енергиен обект и складове във Волгоград избухна голям пожар. На кадри се вижда огромен облак черен дим, който се издига над жилищните сгради. Петима души са ранени.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Междувременно Москва заяви, че е поразила кораб с военен товар близо до Одеса. Информацията не е потвърдена от независим източник.

Редактор: Маргарита Стоянчева