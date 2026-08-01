Горски пожар, избухнал в района на Фройденберг в баварския район Горен Пфалц, излезе извън контрол. За борба с огъня са разположени 330 души, предаде ДПА.

Стихията е излязла от контрол заради вятъра, който раздухва пламъците, посочиха властите в окръг Амберг-Зулцбах снощи. Теренът е изключително сложен, което налага цялата дейност по гасенето да се извършва пеша, а обстановката се е усложнила от гръмотевична буря.

Местната пожарна призова населението да избягва района. Жителите са предупредени, че пожарът и димът от него могат да бъдат опасни. Властите призоваха хората да затворят вратите и прозорците си, да изключат климатичните инсталации и да следят местното радио за повече информация.

Горски пожари в Гърция, евакуират хора (СНИМКИ)

Междувременно силна гръмотевична буря в Източна Германия уби човек и рани тежко трима. Стихията, която се разрази в региона Саксонска Швейцария в провинция Саксония, наложи и евакуацията на десетки хора. Жертвата е 28-годишен мъж, загинал при падане на дърво в летен театър в Ратен.Няма данни за хора в неизвестност.

В Хамбург пожарната се отзова на почти сто сигнала, след като градът също бе връхлетян от силна буря. По думите на говорител в един момент повикванията валели "почти ежеминутно". Няма данни за жертви и пострадали. Причинени са материални щети като разрушени огради и откъснати керемиди от покриви. Най-засегнати са северните и южните покрайнини на Хамбург.

Редактор: Цветина Петрова