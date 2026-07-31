Вече има първи международни реакции, след като десетки хиляди мигранти достигнаха испанския анклав Сеута, плувайки от бреговете на Мароко – една от външните граници на Европейския съюз на територията на Северна Африка.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като „неприемливи“ кадрите от Сеута, показващи хиляди мигранти, преминаващи към територията. "Не можем да позволим на никого да влиза в нашия Европейски съюз, без да спазва правилата ни“, написа тя в социалната мрежа Х.

Десетки хиляди мароканци щурмуваха испанския анклав Сеута по море, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Фон дер Лайен призова опасните нелегални преминавания да бъдат прекратени незабавно, каналите за трафик на хора да бъдат разбити, а връщането на мигранти да се извършва бързо в съответствие с европейските правила.

The images coming from Ceuta are unacceptable.



We cannot allow anyone to come to our Union without abiding by our rules.



Dangerous crossings must stop immediately. Smuggling networks must be dismantled. And returns must be swift, as our rules allow.



I tasked two Commissioners… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 31, 2026

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Британският премиер Анди Бърнам обяви, че поддържа връзка с испанските власти за евентуално предоставяне на помощ. "Този въпрос е рамките на правомощията на испанското правителство, но ситуацията все пак буди тревога", посочи той.

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Мароко „незабавно да приеме обратно нелегалните мигранти“, след като през последните дни хиляди хора преминаха границата към испанския северноафрикански анклав Сеута.

Мерц заяви, че "приветства намерението на Испания да не допуска нелегалните мигранти до европейския континент“ и добави, че очаква Мароко незабавно да приеме обратно нелегалните мигранти.

Лидерът на най-голямата икономика в Европейския съюз, който встъпи в длъжност миналата година, обеща твърд подход към незаконната миграция – тема, която засилва подкрепата за крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“. „Защитата на външните граници на Европейския съюз е от решаващо значение за ограничаването на незаконната миграция. Категорично очаквам всички държави членки на ЕС да изпълнят това свое задължение“, каза още Мерц. Германският канцлер посочи, че Берлин е в контакт с испанското правителство по въпроса. „Испания иска и трябва да овладее ситуацията в Сеута възможно най-бързо“, добави той.

Франция е готова да помогне на Испания за справяне с внезапния наплив на мигранти в нейния анклав Сеута в Северна Африка, а президентът Еманюел Макрон е наредил „засилване на контрола по границата с Испания“, съобщи съветник на френското президентство.

Макрон заяви, че „Франция е готова да предостави на испанските власти всякаква подкрепа, от която могат да се нуждаят, ако поискат такава“, като помощта може да бъде оказана и чрез европейската агенция за гранична охрана Фронтекс, посочи съветникът.

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Италианският премиер Джорджа Мелони обяви, че правителството ѝ обсъжда извънредни мерки, включително временно ограничаване на свободното движение по Шенген спрямо Испания. Мелони определи кадрите от Сеута като тревожни и заяви, че неконтролираната нелегална миграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

"Напълно естествено е ЕС да приеме всички необходими мерки и да обмисля всички възможни варианти, включително и прекратяването на сътрудничеството в рамките на Шенген. Неконтролируемата миграция е опасност за Европа и Дания", подчерта пред АФП датският премиер Мете Фредериксен. Фредериксен определи кадрите от мигрантската криза в Сеута като шокиращи и посочи, че вече е разговаряла с Джорджа Мелони.

"Ще бъде свикана среща на европейските лидери, за да се обсъди ситуацията", допълни датският премиер.

Редактор: Никола Тунев