Вътрешното министерство съобщи, че армията ще подпомогне Гражданската гвардия

Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като десетки хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващо напрежение заради мащаба на миграционния натиск, съобщава "Би Би Си".

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34 души са се удавили при опита си да стигнат до Сеута. Местните власти от дни настоявали Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой опити за преминаване на границата. В четвъртък обаче ситуацията излязла извън контрол, след като хиляди хора се спуснали по бетонните насипи към морето и опитали да заобиколят по вода вълнолома, който очертава границата.

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Плажовете от испанската страна бързо се изпълнили с надуваеми пояси, плавници и изоставени вещи. Докато част от мигрантите празнували, че са достигнали територията на Европейския съюз, други загинали във водата.

Испанското вътрешно министерство съобщи, че армията ще подпомогне Гражданската гвардия и ще поеме всички допълнителни задачи, необходими за възстановяване на сигурността в града.

Не е ясно какво точно е предизвикало внезапния скок на нелегалните преминавания и доколко мароканските власти са се опитали да ги предотвратят. Испански представител дори описа ситуацията като пълен срив на границата.

Напрежението се засилва и след решение на испанския Върховен съд, според което мигранти, заловени в морето при опит да достигнат Сеута или другия испански анклав Мелиля, не може да бъдат незабавно връщани в Мароко. Според вътрешното министерство трафикантски мрежи се възползват от това и насърчават още хора да предприемат опасното пътуване.

Сеута се намира на северния бряг на Мароко и е отделена от континентална Испания от Гибралтарския проток. Градът от години е една от основните точки, през които мигранти се опитват да достигнат Европа.

Центровете за прием на мигранти вече са препълнени, а местните власти обвиняват правителството в Мадрид, че е реагирало твърде бавно. Ръководителят на Сеута Хуан Хесус Вивас предупреди, че ресурсите на града са на ръба и призова държавата да се намеси незабавно.

Видео: "Ройтерс"

Испанският премиер Педро Санчес ще посети анклава в петък. Той увери, че властите ще възстановят нормалната обстановка възможно най-бързо.

Кризата предизвика и дипломатически спор между Испания и Италия. Италианският премиер Джорджа Мелони обяви, че правителството ѝ обсъжда извънредни мерки, включително временно ограничаване на свободното движение по Шенген спрямо Испания.

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Мелони определи кадрите от Сеута като тревожни и заяви, че неконтролираната нелегална миграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници. Подобна позиция изрази и италианският външен министър Антонио Таяни. 

Испанският му колега Хосе Мануел Албарес пък обвини Рим, че използва темата за миграцията за вътрешнополитически цели. Той определи изказванията като неподходящи за държава партньор и приятел, от която Испания очаква европейска солидарност, а не партийна демагогия. Шенгенското пространство обхваща 29 европейски държави, които официално са премахнали контрола по общите си вътрешни граници.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: "Би Би Си"

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