Испания изпраща военни в северноафриканския си анклав Сеута, след като десетки хиляди мигранти достигнаха територията, плувайки от бреговете на Мароко. Решението идва на фона на сериозен пробив в граничния контрол и нарастващо напрежение заради мащаба на миграционния натиск, съобщава "Би Би Си".

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34 души са се удавили при опита си да стигнат до Сеута. Местните власти от дни настоявали Мадрид да изпрати подкрепление заради увеличаващия се брой опити за преминаване на границата. В четвъртък обаче ситуацията излязла извън контрол, след като хиляди хора се спуснали по бетонните насипи към морето и опитали да заобиколят по вода вълнолома, който очертава границата.

Над 1300 мигранти са загинали от началото на годината, опитвайки се да достигнат испанския бряг

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Плажовете от испанската страна бързо се изпълнили с надуваеми пояси, плавници и изоставени вещи. Докато част от мигрантите празнували, че са достигнали територията на Европейския съюз, други загинали във водата.

Испанското вътрешно министерство съобщи, че армията ще подпомогне Гражданската гвардия и ще поеме всички допълнителни задачи, необходими за възстановяване на сигурността в града.

Не е ясно какво точно е предизвикало внезапния скок на нелегалните преминавания и доколко мароканските власти са се опитали да ги предотвратят. Испански представител дори описа ситуацията като пълен срив на границата.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) July 30, 2026

Напрежението се засилва и след решение на испанския Върховен съд, според което мигранти, заловени в морето при опит да достигнат Сеута или другия испански анклав Мелиля, не може да бъдат незабавно връщани в Мароко. Според вътрешното министерство трафикантски мрежи се възползват от това и насърчават още хора да предприемат опасното пътуване.

Сеута се намира на северния бряг на Мароко и е отделена от континентална Испания от Гибралтарския проток. Градът от години е една от основните точки, през които мигранти се опитват да достигнат Европа.

Центровете за прием на мигранти вече са препълнени, а местните власти обвиняват правителството в Мадрид, че е реагирало твърде бавно. Ръководителят на Сеута Хуан Хесус Вивас предупреди, че ресурсите на града са на ръба и призова държавата да се намеси незабавно.

Видео: "Ройтерс"

Испанският премиер Педро Санчес ще посети анклава в петък. Той увери, че властите ще възстановят нормалната обстановка възможно най-бързо.

🔴Ya estoy en Ceuta



Cuando son las 04h30 de la mañana, ahora misma están entrando 100 personas cada minuto

¡ESTOY ALUCINANDO!@periodistadigit pic.twitter.com/bAeLTW0F4O — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) July 31, 2026

Кризата предизвика и дипломатически спор между Испания и Италия. Италианският премиер Джорджа Мелони обяви, че правителството ѝ обсъжда извънредни мерки, включително временно ограничаване на свободното движение по Шенген спрямо Испания.

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Мелони определи кадрите от Сеута като тревожни и заяви, че неконтролираната нелегална миграция представлява реална заплаха за сигурността на европейските граници. Подобна позиция изрази и италианският външен министър Антонио Таяни.

🇪🇸 | Esto es ahora mismo en Ceuta, 1 AM.



Siguen ingresando miles de inmigrantes marroquíes al sur de España. Esto ya es una toma a gran escala de la ciudad, prácticamente militar.



Solo durante la tarde ingresaron más de 40 mil personas en una ciudad de 84 mil, imagínense ahora… — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

Испанският му колега Хосе Мануел Албарес пък обвини Рим, че използва темата за миграцията за вътрешнополитически цели. Той определи изказванията като неподходящи за държава партньор и приятел, от която Испания очаква европейска солидарност, а не партийна демагогия. Шенгенското пространство обхваща 29 европейски държави, които официално са премахнали контрола по общите си вътрешни граници.

Редактор: Цветина Петкова