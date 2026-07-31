Броят на загиналите при земетресението в Югозападна Япония достигна 34, предаде Асошиейтед прес. Земетресението с магнитуд 7,1 по Рихтер беше регистрирано във вторник.

След земетресението от 7,1 в Япония: Жертвите са най-малко 13

Вчера властите заявиха, че 80 души са ранени, петима от които - тежко.

Япония е сред държавите с най-висока сеизмична активност в света, тъй като се намира върху пресечната точка на четири тектонични плочи в Тихоокеанския „Огнен пръстен“. Районът на Кумамото вече преживя тежка серия от земетресения през 2016 г., когато загинаха 273 души, а страната продължава да помни разрушителното земетресение и цунами от 2011-а.

Редактор: Цветина Петрова