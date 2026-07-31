Международният съвет за мир за Газа, ръководен от българина Николай Младенов, обяви, че е постигнал споразумение за пълното разоръжаване на „Хамас“ и останалите въоръжени групировки там. Представител на „Хамас“ потвърди, че са приели плана, но обяви, че предаването на тежките оръжия зависи от израелското изтегляне от Газа. Израел засега не е коментирал.

Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас" и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори. Това написа в профила си във Facebook Николай Младенов, върховен представител за Газа в Съвета за мир.

"Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем. Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце. Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение", допълва той.

Върховният представител благодари на Съвета за сигурност на ООН, че е останал съсредоточен върху работата и последователно е подчертавал значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803.

"Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт", пише още той.

Висши представители на "Хамас" също потвърдиха пред "Франс прес", че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас". "Освен това беше сключена сделка за поетапното изтегляне на израелските сили от Ивицата Газа", каза представител на групировката.

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Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в Ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване". Той каза още, че въпросът с разоръжаването е свързан с изтеглянето на Израел.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.

Тръмп също написа в социалната си мрежа Truth Soicial, че учреденият от него съвет е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите групировки в Газа, предаде "Ройтерс". "Споразумението е критична стъпка към това Газа най-накрая да бъде управлявана от ново палестинско правителство. Което ще работи в тясно сътрудничество с Съвета на мира, за да помогне на палестинския народ. В същото време Израел ще има сигурността, която заслужава", написа американският президент.

В първите часове след обявяването на споразумението, Израел не го коментира. Източници от Белия дом казаха, че Тръмп ще бъде „много разочарован“, ако Тел Авив не се оттегли от Газа, като предвижда договореното.

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Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Ивицата.

Тръмп определи договореното като ключова стъпка към края на войната. По думите му Израел ще започне да изтегля силите си от газа с напредването на процеса.

Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има палестинско управление, каза още Тръмп. Международните стабилизационни сили ще работят с новата палестинска полиция.

В Газа, местните жители са скептични. "Преди да говорим за споразумения, разоръжаване на фракциите или каквото и да е, да накарат евреите да се изтеглят. Само така палестинският народ ще види, че сте искрени и честни", заяви Карим Алаин, жител на Газа.

"Чуваме само говорене по медиите. Дори първата част на плана не беше изпълнена. А сега започнали да преговарят за втората", изтъкна Хамада Абу Лейла, жител на Газа.

От другата страна на оградата, в Израел, също нямат големи очаквания. „Не мислим, че това споразумение ще се изпълни, защото не вярваме, че Хамас ще го направи. Те лъжат. Не искат такова нещо. Искат да продължат да ни убиват възможно най-скоро“, заяви Ерез Манор, жител на Южен Израел.

Независими медии не се допускат в Газа от години и трудно може да се прецени до каква степен се изпълнява както разоръжаването на „Хамас”, така и която и да е точка от плановете на американците.

Редактор: Цветина Петрова