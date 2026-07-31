Температурите през август ще бъдат над климатичните норми. Над абсолютния температурен рекорд за месеца обаче няма да се достигне. Такава прогноза за времето направи синоптикът от НИЗХ Анастасия Стойчева в ефира на "Здравей, България".

През следващите дни сутрешните температури в повечето райони ще бъдат под 20 градуса. През деня обаче, в голяма част от страната, живакът в термометрите ще скочи до 35 градуса.

Най-високите температури ще бъдат отчитани в крайните югозападни части на страната, Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Доста по-прохладно ще остане през следващите два-три дни по Черноморието. Температурите ще бъдат под 30 градуса. След 3-4 август температурите ще надхвърлят 30 градуса, но няма да достигат 35, както ще бъде във вътрешността на страната.

През по-голямата част от втората половина на първото десетдневие - след 4–5 август, температурите ще бъдат значително по-високи от нормалните за периода. Причината е горещият въздух от Северна Африка, който се пренася към Балканите. След това в много райони минималните температури ще са около и над 20 градуса.

В планините максималните температури ще са около 20-25 градуса, а в някои по-ниски райони – до 30. Не се очаква развитие на значителна облачност.

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През август месец ще има и температури от 40 градуса – първите ще бъдат около средата на следващата седмица – в сряда или четвъртък. След това ще има още леко повишение към края на първото десетдневие.

През повечето дни в по-голямата част от страната няма да има валежи. Ако се развие облачност, тя ще бъде с локален характер. По-голяма вероятност за такива явления има през втората половина на второто десетдневие на август.

През третото пък ще се редуват слънчеви дни с такива, в които ще има по-съществено понижение на температурите, но без те да падат под климатичните норми.

Стойчева предупреди още да бъдем изключително внимателни заради повишената пожароопасност. Паленето на огън през август е изключително рисковано, както и хвърлянето на фасове на пътя, подчерта синоптикът.