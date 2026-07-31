Български и чуждестранни собственици на апартаменти в комплекс „Лалов егрек“ край Царево твърдят, че жилищата им са били разбивани, ключалките - сменяни, а имотите - отдавани под наем без тяхно знание.

Сред потърпевшите се оказало и семейство с тригодишно дете, което резервирало апартамент онлайн, но на третия ден от почивката било посетено от полиция и разбрало, че е настанено незаконно.

„Имаше снимки на апартамента. Като цена и период за ползване ни устройваше. Както много често се случва, с нас чрез WhatsApp се свърза собственикът (поне тогава така мислехме). Разбрахме се за час на пристигане и всички останали подробности. На детето му беше обещано, че ще ходи на море, където има и басейн“, разказа Петя Колева.

По думите ѝ човекът, който се представил за собственик, говорел развален български и заявил, че е от Молдова.

Всичко върви по план до третата вечер, когато на вратата се появява полиция. „Обясниха ни, че сме незаконно настанени. Просто абсурдна ситуация...", споделя още потърпевшата.

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Оказва се, че мъжът, който е отдал апартамента под наем, не е негов собственик. Истинската собственичка живеела в Русия и нямала представа, че някой се разпорежда с имота ѝ. Апартаментът ѝ бил разбит, а патронът на вратата - сменен. Нейна приятелка, която имала и пълномощно да я представлява, подала сигнал в полицията.

„Забелязахме, че там свети. Извиках полиция. Когато униформените дойдоха, разкриха, че в апартамента са настанени непознати. Ключът, който имах от собственичката, вече не можеше да отключва. Патронът е бил сменен“, заяви пълномощникът на собственичката Юлия Овсянникова.

„Бяха описали случилото се като влизане с взлом. Но ние показахме ключ, показахме и резервацията. Полицията каза, че няма как да ни изгони, тъй като притежаваме ключ“, разказа още Колева.

Незаконно отдаваният под наем апартамент бил и с незаконно прекаран ток, тъй като истинската собственичка била спряла електрозахранването централно, докато пребивавала в Русия.

„Видяхме откъде идва токът, когато влязохме с полицията в апартамента. Беше пробита дупка, през която минаваха жици от съседния апартамент“, обясни Овсянникова.

Според собственичката на апартамента и жената, упълномощена да я представлява, зад разбиването на жилището и незаконното му отдаване под наем стои мъжът, който притежава земята, върху която е построен комплексът - Дмитрий Бочаров. До 2003 г. той заемал поста финансов директор в бургаската петролна рафинерия. Потърсихме го за коментар, но той не отговори на телефонните ни обаждания.

След посещението на полицията Петя и семейството ѝ били принудени да прекратят почивката си. И тя, и собственичката на апартамента дали обяснения в полицията. Въпреки това, прокуратурата отказала да образува досъдебно производство.

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„Беше единствената ни почивка, много разочароваща. Продължи три дни и беше свързана с разпити. Беше ужасно“, сподели Колева.

„Надявам се този казус да бъде разрешен, защото най-вероятно и други семейства ще попаднат в същия капан“, коментира съпругът на Петя.

По думите на жената апартаментът все още се предлага за наемане, но са свалени снимките на самото жилище - има такива само на комплекса.

Това обаче не е единственият случай с незаконно отдаване под наем на чужд имот. Докато била в Израел, апартаментът на Татяна Хорошкина в същия комплекс също бил разбит и вътре били настанени работници. Собственичката разбрала случайно от свои съседи.

„През 2025 г., в началото на лятото, наши съседи, които живеят в комплекса, ми казаха, че на моя балкон виси пране и там живеят чужди хора. Тогава не бях в България. Подадох жалба в полицията и им изпратих снимки, защото не съм давала разрешение на никого да живее там“, разказа Хорошкина.

По спешност тя пристига в България. Установява, че не може да отключи вратата на апартамента си. „Ключалката видимо беше разбита. Извиках полиция. Тя дойде и разпита хората, които бяха настанени в имота. Те сами напуснаха. Казаха, че са работници в съседен комплекс“, обясни Хорошкина.

Тя подозира, че и нейният апартамент е бил разбит и отдаден незаконно под наем от Дмитрий Бочаров. И нейният случай е прекратен от прокуратурата с отказ да се образува досъдебно производство.

По думите ѝ, за да я накаже за това, че подава жалби, Бочаров ѝ спрял водата, тъй като комплексът се захранва от частен водопровод. Това потвърди неофициално пред камерата ни друг собственик на жилище в комплекса, който пожела да остане анонимен. „Те нямат достъп до вода, нямат достъп до канал, защото и водата, и каналът са си негови. Поради ред причини наистина са негови, и то законно“, заяви собственикът.

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Разбиването на апартаменти и отдаването им под наем без знанието на собствениците било практика в този комплекс, твърди домоуправителят на единия от блоковете. „Знаете ли с колко апартамента е правил това? Поне с 10 -15. Аз успях да направя снимка на един от ключарите, когато разбиваше жилище“, каза Петко Петков. И допълва: „Той разби много повече апартаменти, но някои не успя да ги пусне под наем, защото хората дойдоха и ги хванаха. Бочаров ги боядиса, изхвърли всички дрехи на спбствениците и тяхно имущество", разказа домоуправителят.

Случаят на Виктор Соколов от Молдова е точно такъв. Миналото лято той намира апартамента си разчистен и подготвен за отдаване под наем, а вещите му - изхвърлени в общия коридор. Преди това получава имейл от собственика на земята Дмитрий Бочаров, че ако иска да има вода и канализация, трябва да подпише нотариално заверен договор за поддръжка.

„Или, както беше написал: "да погасим задължения". Ние му отговорихме, че не му дължим нищо, не сме подписвали никакъв договор с него и съответно няма да му плащаме нищо. След това ми се обади съседът ми от първия етаж Андрей. Каза, че е открил апартамента си публикуван, без да е давал разрешение на никого“, разказва Соколов.

„Нашите ключове не ставаха. Попитах Бочаров дали има други и знае ли нещо по въпроса. Той твърдеше, че не е сменял ключалките. Купихме инструменти, отворихме вратите и установихме, че вещите от апартаментите са изнесени и оставени в коридора. А в жилището на Андрей дори течеше ремонт. Когато влязох в моя апартамент, беше сравнително чисто и той вече беше подготвен за отдаване под наем“, разказа Михаил Артамонов.

И в тези случаи прокуратурата отказва да образува досъдебни производства. „Казаха, че не е известно кой е разбил ключалките. А ние подадохме сигнал за незаконно проникване в чужда собственост и незаконно отдаване под наем“, заяви Соколов.

Той сложил охранителна камера, но тя била замазана с боя по заръка на Бочаров. Други охранителни камери в комплекса пък били облепени с тиксо, разказа домоуправителят на един от блоковете и ни предостави записите.

„Първият път сложи тиксо, което беше прозрачно. Ние се чудехме защо, понеже през него се вижда. След това боядиса камерите с боя и започна да ги увива с черно тиксо. Всеки път, когато това се случваше, беше разбиван по някой апартамент“, твърди Петко Петков.

Апартаментът на Недялка също е сред разбитите. Вече две години тя не може да го ползва, защото, по думите ѝ, Дмитрий Бочаров е спрял водата в жилището. Тя и съседите ѝ, които са подали жалби, са оставени и без достъп до сградата. Според тях всичко това се случва, след като отказват да подпишат договор за поддръжка.

„Миналата година, след като подадохме сигнали до полиция и прокуратура, където разбраха, че той разбива апартаментите на руснаците и ги дава под наем, през октомври нашият домоуправител ми се обади и ми каза, че апартаментът ми е разбит и е отворен прозорецът откъм хола“, разказа Филипова.

На въпрос кого подозира за разбиването на апартаментите, тя отговори: „Ние подразбираме, че това е Бочаров. Той си отмъщава по този начин. Имота не можем да го ползваме от две години, след като отказахме да му плащаме такса за поддръжка на терена. Той искаше да ни обвърже с договори с нотариалните актове и ние да му плащаме до живот. Когато сме се оплаквали от постоянното повишение на таксите всяка година, той поставя ограда около блока и ни оставя вход и изход само през полето“, твърди още Филипова.

Въпреки десетките сигнали до различни институции, засега собствениците не са получили подкрепа отникъде. „Доста доказателства събра полицията, но прокуратурата нищо не предприе. Решението беше, че не са използвали спомагателни средства за разбиване, а ключ. Но те ползват ключове впоследствие, но първия път разбиват ключалките“, коментира Петков.

„В годините има страшно много жалби до много инстанции. До омбудсмана сме писали, до президента, до премиера, до полицията, до прокуратурата“, допълни домоуправителят.

От полицията в Бургас потвърдиха, че многократно са били сезирани за проблеми в комплекса. Само през 2025 г. са постъпили пет жалби от собственици с твърдения, че апартаментите им са били отдавани под наем чрез платформи за онлайн резервации без тяхно знание. Образувани са общо 14 преписки. Сред сигналите са още такива за спиране на водоподаването, ограничаване на достъп до имоти и незаконно проникване в чужди жилища.

След извършените проверки всички материали са изпратени в Районната прокуратура в Бургас. Там са извършени седем проверки, но нито една не е довела до образуване на досъдебно производство. От държавното обвинение посочват, че няма достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, а в голяма част от случаите става дума за гражданскоправни спорове.