Срещу две коли, дадени само на хартия, и 15 000 лв., от които твърди, че не е взела и стотинка. Така 75-годишната Маргаритка Петрова губи нейните идеални части от тристайния си апартамент в столичния квартал „Надежда”. Другите 12% от жилището били на бившия ѝ съпруг. По това време то струвало около 60 000 евро.

Историята на Маргаритка започва през 2019 г., когато прехвърля нейните идеални части от апартамента ѝ в квартал „Надежда” на софийската фирма „Ай ти инвест” ЕООД. Според нотариалния акт в замяна жената е получила два леки автомобила - един на стойност 5 000 лв. и втори, който струвал 7 000 лв. За да получи справедливо заплащане за частта от жилището си, която e заменила срещу двете коли, управителят на фирма „Ай ти инвест” - Иван Толев, обещал на Маргаритка още 15 000 лв. Тя е обездвижена и говори трудно, защото е прекарала инсулт.

"За пари нищо не се говореше до момента, в който ми казаха, че са ми прехвърлили коли, които не са ми трябвали, не съм ги искала. Никога не съм имала книжка, нито съм шофирала. Неподвижна съм, мога само да стана", споделя Маргаритка Петрова.

Болната жена решила да продаде частта от жилището си на „Ай ти инвест” ЕООД, като с парите искала да покрие сметки към "Топлофикация" и да направи ремонт. Новите „купувачи“ били намерени от сина ѝ, който по това време бил наркозависим. Той се запознава с тях чрез общ приятел, а те му обещават да не остане финансова тежест на майка му.

Мислейки, че ще получи пари от сделката, Маргаритка подписала множество документи, без да ги прочете. По думите ѝ това се повтаря три-четири пъти. В замяна са я черпили... дюнер и безалкохолно.

Адвокатът на Маргаритка - Камен Добрев, разказва, че отиват при нотариус на Иван Толев, който движи нещата. "Там тя трябва да отиде лично. Няколко доверени лица, близки до управителя, идват с колата. В съдебна зала те споделиха, че това въобще не им е първият случай. Мъжете работят за него - някои на трудов договор като шофьори, други неформално. Споделиха, че има и други такива случаи. Те признаха, че той им плаща да бъдат свидетели по дела. Работата се изразява в това да спечелят доверието на хора с различни зависимости, да ги обслужват по един или друг начин, да им помагат в един момент за сделката, ако се наложи да поемат текущи нужди", разкри Добрев.

Иван Толев живее в софийския квартал „Требич”. В съседство до къщата му се намира и офисът на фирмата. Той не пожела да даде интервю, но отговори писмено на въпросите ни. Твърди, че Маргаритка лично е отишла да избере автомобилите в софийска автокъща, макар тя да казва, че никога не ги е виждала.

От фирма „Ай Ти инвест” отговарят така:

Предаването на автомобилите е част от спора по делото, заведено от г-жа Петрова, поради което не следва да обсъждаме въпроса преди приключване на делото. Причините, поради които тя е избрала точно тези два автомобила от всички на пазара, не са ни известни. По това време обаче „Ай Ти Инвест“ ЕООД е предлагала само тези автомобили. Те са били налични за оглед в автокъща в София, ж.к. „Обеля“, където са били видени от г-жа Петрова или от друго лице, което ѝ е съобщило за тях, тъй като обява за продажбата им още не е била публикувана в интернет, но такава е имало в автокъщата. „Ай Ти Инвест“ ЕООД не е имала своя автокъща и е предлагала своите автомобили чрез посочената по-горе. Считаме, че не следва да посочваме точния ѝ адрес публично, тъй като нямаме разрешение за това от собственика ѝ.

"Единият автомобил струва 5000 лв., а другият - 7000, с доплащане на парични средства 15 000 лева. Това е стойността, за която тя прехвърля идеални части. 27 000 лв. грубо за 82 процента идеални части. Без да спекулираме относно състоянието, цената е не по-малко от 60 000 евро за целия апартамент", допълни адвокат Добрев.

Въпреки, че Маргаритка твърди, че никога не е виждала, нито получавала двата автомобила, от документите става ясно, че два месеца по-късно от нейно име те са продадени на мъж от София на име Пламен Даскалов. След това той ги е изоставил в покрайнините на София. Единият автомобил продължава да стои край Долни Богров. Даскалов отказва да говори пред камерата ни, а за да не успеем да го снимаме, негов охранител ни препречва пътя.

От фирма „Ай Ти Инвест” твърдят, че не знаят подробности около появата на последния собственик на автомобилите, както и не знаят кои са мъжете, които са возили възрастната жена до различни институции, за да вадят документи за жилището ѝ.

"Вносът и транспортирането не са извършвани от нашето дружество, поради което не можем да предоставим информация в тази насока. Съответно, не можем да вземем отношение по въпроса за участието на господата Георгиев, Щилянов и Даскалов при вноса и нямаме право да предоставяме техни лични данни, в това число телефонни номера", посочиха от фирмата.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че по случая е образувано досъдебно производство. Направени са три експертизи. Преди броени дни частен съдебен изпълнител е изпратил уведомление на Маргаритка, че трябва да предаде частта от жилището си на фирма „Ай ти инвест” ЕООД. Днес там живее нейната дъщеря. "Това е единственото ми жилище, аз няма къде да отида. Може да останем на улицата от извършената измама", опасява се жената. Маргаритка споделя, че от продажбата на апартамента не е получила нищо.

От „Ай Ти Инвест” допълват:

Обсъждайки този казус, трябва да се има предвид, че освен двата автомобила, за които сте отправила запитване, на г-жа Петрова е заплатена и парична сума, чийто размер само тя може да разкрие, ако има желание тази информация да стане публична. Тази сума, както и двата автомобила, представляват цената не на правото на собственост върху имота на г-жа Петрова в цялост, а за 82,981% от него. Това е особено съществен детайл, тъй като всъщност тя се опитваше да продаде само идеални части от имот, в който има и друг съсобственик, поради което не намираше купувач за него.

Маргаритка Петрова е завела и гражданско дело. Решението на първа инстанция е в нейна полза. "Договорът е обявен за недействителен, но не поради измама, а заради драстично несъответствие между това, което Маргаритка Петрова е прехвърлила като собственост, и това, което е получила в замяна. Съдът приема, че не се доказва по делото физически да са ѝ предадени двата леки автомобила", обясни Камен Добрев.

Фирма „Ай Ти Инвест” придобива половината и от друг тристаен апартамент в столичния квартал „Младост“. Този път не срещу два, а срещу един автомобил. Собственици на жилището били Красимира Талева и вече починалият ѝ брат Иван Перфанов, който страдал от тежка алкохолна зависимост. Един ден Иван изчезнал, след това починал. "Загубих връзка с него. Съседи ми се обадиха, че е изчезнал и отидохме да го търсим. Ходихме в Районното. Около десетина дена го е нямало. Апартаментът през това време беше разбит. Разбрах, че група млади хора изхвърляли мебели", казва Красимира.

Така тя разбира, че частта от жилището на брат ѝ, където двамата са били съсобственици, е била отнета. Преди да бъде придобита от „Ай Ти Инвест” EOOД срещу един автомобил, е минала през ръцете на Мария Георгиева Бенкова, която преди да се омъжи носи фамилията Спасова. Тя се е сдобила с дела на мъжа, страдал от алкохолна зависимост за нищожната сума от 9800 лв. срещу договор за продажба на наследство. Откъде Мария Спасова се е познавала с брат ѝ - Красимира не знае. "Едва ли е бил трезвен, когато е подписвал. Той като е изчезнал, тя го е извела от "Младост" и го е завела някъде. Къде е бил - не мога да кажа, но е бил под нейния надзор", смята Красимира.

По данни на прокуратурата Мария Бенкова, с моминска фамилия Спасова, е лежала в затвора за грабеж. Има присъда за отвличане. През 2022 г. е осъдена за измама за това, че се е възползвала от човек с деменция, като го е накарала да подпише пълномощно за продажба на апартамент. Наложена ѝ е глоба. В момента Мария и съпругът ѝ Игнат Бенков са разследвани по две дела, свързани с имотни измами. През 2019 г. Игнат е задържан при акция на ГДБОП и прокуратурата, като ръководител на група за отнемане на имоти на психично болни и самотно живеещи хора.

След като придобива частта от жилището на мъжа, страдал от алкохолна зависимост, Бенкова го прехвърля на фирма „Ай Ти Инвест” срещу един автомобил. Питаме фирмата как Бенкова се е свързала с тях. А ето и позицията им:

Относно г-жа Спасова (по Ваши данни сега Бенкова), тя се е свързала с „Ай Ти Инвест“ ЕООД във връзка с обявен за продан наш автомобил. До момента, в който тя е осъществила контакт с нас, нито управителят, нито някой от служителите на персонала на нашето дружество я е познавал. Съответно, ако тя е имала каквито и да било противоправни прояви към тази дата, това не ни е било известно, нито сме имали основание да го подозираме.

Г-жа Спасова сама е предложила да замени притежаваните от нея идеални части от правото на собственост срещу един автомобил и доплащане на парична сума. Поради краткото време от запитването Ви до момента на предаване на настоящия отговор, не можахме да установим точната текуща стойност на автомобила към онзи момент, но явно г-жа Спасова я е преценила като достатъчна, за да предложи замяната с доплащане от наша страна, като се мотивира с това, че желае да се освободи от идеалните части, тъй като е в конфликт с другия съсобственик (г-жа Талева).

Обръщаме внимание, че „Ай Ти Инвест“ ЕООД е дружество, което осъществява дългогодишна търговска дейност, която винаги е била законосъобразна, и държим на тази си репутация. Съответно, ако г-жа Спасова е извършвала каквато и да е противоправна дейност, ние категорично се разграничаваме от такова поведение и заявяваме, че под никаква форма не сме участвали в подобни действия. Ако идеалните части от имота са били придобити незаконосъобразно от г-жа Спасова, това не ни е било известно.

От „Ай Ти Инвест“ уточняват още, че спорът им със сестрата на мъжа, чийто дял от апартамента е бил отнет от Мария Спасова - Бенкова, е бил уреден със съдебна спогодба, изготвена от адвокатите на двете страни. Съгласно тази спогодба имотът е бил продаден съвместно от двете страни, а средствата – поделени между тях.

"Аз се съгласих, защото имам дъщеря и внуче. Откъде да знам кой ще ми дойде на вратата и ще започнат да ми правят номера, ще ни заплашват", обясни Красимира.

Мария Бенкова придобива и част от апартамента на бащата на Владимир Петров. Мъжът страдал от параноидна шизофрения и злоупотребявал с алкохол. Живеел сам в жилището си в квартал "Княжево". "В края на април или май 2023 г. Мария Бенкова директно ми се обади през телефона на баща ми и ми съобщи, че те ще живеят заедно. Аз питах как така? Тя ми обясни, че се запознали и ще живеят заедно. Била получила неговата част от апартамента. Как точно, като няма документация? Тя ми каза, че си е изпипала нещата, да не се притеснявам и тъй като може би няма да искам да бъдем съквартиранти - поиска да откупи моите части", разказа Владимир.

Той отказал да продаде своя дял. Свързал се с адвокат и подали сигнал в прокуратурата. Разбрал, че Мария водила баща му при различни нотариуси в София, но те отказали да заверят пълномощно, тъй като страдал от параноидна шизофрения. "В някакъв момент стигат до нотариус в Мездра. Там, доколкото знам, схемата е следната: Предава ѝ се 1/8 от неговата част като дарение за това, че го гледа, въпреки че никой не я е виждал преди това. След това тя става съсобственик в този апартамент. Теоретично частта е откупена за сумата от 30 000 лв., дадена на ръка. Тъй като апартаментът не ѝ е стигнал, отделно си е изкарала генерално пълномощно на негово име и е отишла да си напазарува нова техника на кредит на негово име", разказа още Владимир.

Нотариусът от Мездра, в чиято кантора е заверено пълномощното, с което Владимир Петров упълномощава Мария Бенкова, обясни, че е дала обяснения пред полицията и не се е усъмнила, тъй като той бил родом от Мездра. По случая е образувано досъдебно производство за използване на неистински частен документ. Междувременно Мария Бенкова се е сдобила с още три жилища, сочи справка в кадастъра, направена от Владимир.

Не откриваме Мария Бенкова и съпруга ѝ Игнат на адреса, на който живеят в столичния квартал „Подуяне”.

Кой позволява уязвими хора, страдащи от психични заболявания или такива с алкохолна зависимост, да губят имуществото си на стойност стотици хиляди левове срещу един или два автомобила? На ход за разследващите.