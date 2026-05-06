Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев честити празника с публикация във Facebook. Той написа: "В Деня на храбростта и празник на Българската армия поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля на площадите и в изборния ден отстояхте държавността и преведохте България отвъд страха и примирението".

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

"На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет, сигурността на гражданите и неприкосновеността на Родината, пожелавам здраве, мир и успехи в делата! Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения!", допълни още Радев.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също отправи поздрав с видео във Facebook, в което звучи българския химн.

Поздрав по повод 6-ти май отправиха и от "Да, България".

От "Продължаваме промяната" също честитиха празника като написаха във Facebook: "Честит Ден на храбростта и празник на Българската армия! Днес се прекланяме пред победата на светлината над тъмнината. Храбростта е в основата на всяка свобода!"

Лидерът на ДПС Делян Пеевски написа в социалната мрежа: "Нека Свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто! Днес отбелязваме Деня на храбростта и Българската армия. Отдаваме почит на смелостта, на българския дух и свеждаме глава пред онези, които са бранили и защитавали нашата Родина. 6 май е празник почитан от всички религии и етноси. Празник на обновлението, носещ надеждата за по-добро бъдеще".

"Поздравявам всички военнослужещи и всички именици. Нека Свети Георги Победоносец донесе здраве, мир, благоденствие и вяра в доброто!", допълни той.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов написа в социалната мрежа:

"Днес е празникът на българската войска и на българската храброст. В тази връзка имам два въпроса към вас: 1. Имаме ли българска войска? 2. Имаме ли българска храброст?"

ВСИЧКО ЗА ЧЕСТВАНИЯТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова