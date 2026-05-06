От 7 май Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация/допускане на партии и коалиции за участие в частичните избори за кметове на 14 юни 2026 г.

Приемът на документите ще се извършва от 9:30 ч. до 17:00 ч. до 9 май 2026 г. в сградата на Народното събрание.

8 населени места провеждат частични местни избори

Сметната палата е предоставила служебно на ЦИК издадените удостоверения по Закона за политическите партии, поради което партиите и коалициите не следва да ги представят към заявленията за допускане или регистрация за участие в изборите на 14 юни 2026 г.

Редактор: Ина Григорова