В 8 населени места в страната днес се провеждат частични местни избори за кмет.

В четири от селата - варненското село Венелин, пазарджишкото Мало Конаре, петричкото Габрене и кирковското Дружинци изборите се налагат заради подадени от предходните кметове оставки.

В частичния вот за кмет на Венелин участват трима кандидати. В селото се гласува в една секция, а избирателите са 659. До частичния вот се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 година Филиз Ахмедов, който беше единственият кандидат за поста, подаде оставка.

След отстраняването на предишния: Избират временен кмет на Кубрат

Жителите на Мало Конаре гласуват в четири секции. Четирима са кандидатите, които са регистрирани за участие в частичните местни избори за кмет. До нови избори за населеното място се стигна, след като през декември 2025 година досегашният кмет Димчо Караиванов депозира оставката си в Общинския съвет на Пазарджик.

В кюстендилските села Бараково и Блажиево, както и в кирковското Вълчанка изборите се налагат, тъй като кметовете, избрани на предходните избори, са починали.

Трима са кандидатите за кмет в Бараково. Гласуването се извършва в една избирателна секция. До момента са извършени две смени на членове на секционната избирателна комисия. Общинската избирателна комисия е разгледала две жалби.

Трима са и кандидатите за кмет в село Блажиево. Там е разкрита една избирателна секция. Извършена е една смяна на член на секционната избирателна комисия. В Общинската избирателна комисия – Бобошево не са постъпвали жалби и сигнали за нарушения.

Според предварителния избирателен списък, публикуван в сайта на Централната избирателна комисия, избирателите са 270 души. С решение на Общинска избирателна комисия – Кочериново е одобрено отпечатването на 400 хартиени бюлетини за първия тур.

До частичния избор се стигна, след като избраният за кмет на с. Блажиево Пламен Караканов почина.

Ще има ли промени в Изборния кодекс преди новите избори

Кметът на самоковското село Ярлово пък бе отстранен от поста заради участие в търговски дружества, което налага избор на нов. На изборите за вота на жителите на населеното място се само явява досегашният кмет Магдален Нешев.

През лятото миналата година ОИК - Самоков прекрати предсрочно пълномощията му. Той е бил съдружник и управител фирма в едномесечния срок след избирането му за кмет на село Ярлово и встъпване в длъжност чрез полагане на клетва. Нешев не е предприел необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, както и не е уведомил писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.

Редактор: Цветина Петкова