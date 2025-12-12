-
Коментар на Стоил Стоилов
След като правителството подаде оставка, на ход е президентът, който в понеделник започва консултации с политическите сили и при липса на друга управленска формула ще назначи служебен кабинет. Все още не е ясно точно кога ще се проведат предсрочните избори, но по-важният въпрос е по какви правила трябва да се проведат, за да се гарантира честен вот. Трябва ли да има промени в Изборния кодекс преди следващия вот и какви трябва да сте? Това коментира експертът Стоил Стоилов в предаването "Пресечна точка".
Според него промени е трябвало да бъдат направени още преди месеци.
„Наложително е вече да бяха приети промени. От сега нататък могат да се направят някои промени, които имат технически характер и не изискват голямо време за подготовка на изборна администрация и така нататък", добави той.
Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”
Стоилов настоя партиите да поемат ангажимент към по-високи стандарти при подбора на членовете на СИК. Той очерта няколко конкретни предложения.
„Първо да се въведе образователен ценз. Искането е от 2016 година. Тогава Правна комисия каза "Няма нужда от такива неща. „Образователният ценз ще реши част от проблема до такава степен, че да сме сигурни, че могат да събират и изваждат трицифрени числа и като ги събират и ги изваждат да знаят къде да ги запишат“, каза още Стоилов.
Експертът настоя и за друг важен елемент – анализ на всички съдебни решения по изборните казуси от последните местни и парламентарни избори.
Експертът опроверга и спекулациите, че съдът бил обявил изборите за фалшифицирани. „Противно на много послания, които чувам напоследък, че Конституционният съд бил казал, че изборите са откраднати, фалшифицирани и т.н., аз искам да кажа, че такова нещо няма.
Той уточни, че съдът е направил прецизен анализ.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
