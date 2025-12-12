След като правителството подаде оставка, на ход е президентът, който в понеделник започва консултации с политическите сили и при липса на друга управленска формула ще назначи служебен кабинет. Все още не е ясно точно кога ще се проведат предсрочните избори, но по-важният въпрос е по какви правила трябва да се проведат, за да се гарантира честен вот. Трябва ли да има промени в Изборния кодекс преди следващия вот и какви трябва да сте? Това коментира експертът Стоил Стоилов в предаването "Пресечна точка".

Според него промени е трябвало да бъдат направени още преди месеци.

„Наложително е вече да бяха приети промени. От сега нататък могат да се направят някои промени, които имат технически характер и не изискват голямо време за подготовка на изборна администрация и така нататък", добави той.

Стоилов настоя партиите да поемат ангажимент към по-високи стандарти при подбора на членовете на СИК. Той очерта няколко конкретни предложения.

„Първо да се въведе образователен ценз. Искането е от 2016 година. Тогава Правна комисия каза "Няма нужда от такива неща. „Образователният ценз ще реши част от проблема до такава степен, че да сме сигурни, че могат да събират и изваждат трицифрени числа и като ги събират и ги изваждат да знаят къде да ги запишат“, каза още Стоилов.

Експертът настоя и за друг важен елемент – анализ на всички съдебни решения по изборните казуси от последните местни и парламентарни избори.

Експертът опроверга и спекулациите, че съдът бил обявил изборите за фалшифицирани. „Противно на много послания, които чувам напоследък, че Конституционният съд бил казал, че изборите са откраднати, фалшифицирани и т.н., аз искам да кажа, че такова нещо няма.

Той уточни, че съдът е направил прецизен анализ.

