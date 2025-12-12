Парламентът прие с пълно мнозинство оставката на кабинета „Желязков”. При гласували 227 депутати, всички подкрепиха оставката, нямаше „против” и „въздържали се".

Преди това имаше остри дебати и размяна на обвинения за причините за общественото недоволство. В залата не присъстваха нито премиерът, нито министрите.

Какви са вариантите на Румен Радев за служебен премиер?

От днес нататък кабинетът на Росен Желязков ще бъде кабинет в оставка до назначаването на служебно правителство.

Близо година след клетвата, удари и последният звънец на кабинета „Желязков”. От ГЕРБ поздравиха министрите си, но отчетоха и грешките.

„Допуснаха се грешки, които не трябваше да се допускат. Беше от демонстрация на сила, арогантност. Това трябва да бъде урок за нас и нашите партньори”, заяви Тома Биков.



А дебатът започна с критики и обвинения между ГЕРБ и ПП-ДБ за това кой носи отговорност.



„Това беше парламент на пропилените възможности. Отговорността носят управляващите и ще продължи да бъде така до изборите. Борисов иска да каже, че ни вкара в еврозоната и Шенген, но ни вкара кабинетът „Денков”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Няма нужда да казвате, че няма да влезете в следващото Народно събрание в коалиция с ГЕРБ. ГЕРБ няма да влезе в коалиция с вас. Надавам се Радев да поеме отговорност смело и да се яви на избори”, заяви Тома Биков.

„Вие искате да ни вмените отговорност за глупостите, които ще гласувате от утре с вашето мнозинство. Няма да стане по този начин”, каза Асен Василев.

Включиха се БСП с предупреждение.



„Усещането е, че се връщаме с високо вдигнати глави към този политически хаос. Този Триъгълник на властта може да се превърне и в Бермудски триъгълник”, заяви Драгомир Стойнев.



Но много бързо дебатът премина в скандал.



„Вие правихте бюджета с тях, всичките тези бюджети, които докараха страната до това положение. Приехте закони за увеличаване на доходи, заедно с тях. Променихте Конституцията с тях”, каза Тошко Йорданов.

Останалите формации в опозицията отчетоха оставката като победа.

„Честито на всички свободни българи. Честито, че успяхме да изпратим правителството на мутрите, на олигархията”, заяви Костадин Костадинов.



„Импулсът беше от целия български народ. Хората дадоха ясен сигнал към всички нас - това не трябва да продължи”, заяви Хайри Садъков от ДПС-ДПС.



„Днес сме тук да обсъдим оставка на правителство на ГЕРБ и „Ново начало” - това е успех за България”, заяви Радостин Василев от МЕЧ.



„Направете една практична стъпка, за да докажете на всички нас, че сте си взели поука от грешките и освободете стадото на Бай Рибан”, призова Мария Илиева от „Величие”.

След скандала оставката беше гласувана.

