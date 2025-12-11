-
Какво следва след оставката на кабинета "Желязков"
-
Борисов: Никакво преформатиране няма да има, правителството в оставка вече не работи
-
ПП-ДБ: Следващата стъпка е да се проведат честни и свободни избори
-
Севлиевски: Нова формация, дали покрай Радев, или не, ще бъде първа политическа сила
-
Пеевски: Печелившият е друг и да идва още днес
-
Тачев: Протестите ускориха оставката, правителството избегна ескалация
-
От протеста до парламента: Как политиците четат оставката на правителството
През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори
Ако президентът Румен Радев не сформира ново мнозинство в рамките на този парламент, ще трябва да се избира служебен премиер от „домовата книга”. На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание.
“Днес думата е на парламента”, каза по-рано Радев пред NOVA.
През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той не веднъж спомена и думата “оставка”.
Кабинетът „Желязков“ подаде оставка
След оставката на правителството, която ще бъде гласувана в НС, ще се премине към конституционните процедури в сградата на президентството. Ако те бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, ще стигнем и към списъка със служебни премиери. В него има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост.
Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?
♦ Председателят на Народното събрание
♦ Управителят и подуправителите на БНБ
♦ Омбудсманът и негов заместник
♦ Председателят на Сметната палата
♦ Зам.-председатели на Сметната палата
Последвайте ни