Ако президентът Румен Радев не сформира ново мнозинство в рамките на този парламент, ще трябва да се избира служебен премиер от „домовата книга”. На този етап нова реакция от страна на президентската институция няма след това, което се случи в Народното събрание.

“Днес думата е на парламента”, каза по-рано Радев пред NOVA.

През последните седмици, дори в обръщение към нацията, държавният глава призова за предсрочни парламентарни избори и определи властта като “бламирана”. Той не веднъж спомена и думата “оставка”.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

След оставката на правителството, която ще бъде гласувана в НС, ще се премине към конституционните процедури в сградата на президентството. Ако те бъдат провалени и не се стигне до нов кабинет в рамките на това НС, ще стигнем и към списъка със служебни премиери. В него има и нови имена, дори и на председателя на НС Рая Назарян, която от съвсем скоро отново е на този пост.

Какви са вариантите пред Румен Радев за избор на служебен премиер?

♦ Председателят на Народното събрание

♦ Управителят и подуправителите на БНБ

♦ Омбудсманът и негов заместник

♦ Председателят на Сметната палата

♦ Зам.-председатели на Сметната палата