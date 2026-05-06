В Деня на храбростта и празника на Българската армия ви разказваме за нейните способности, модернизацията ѝ, както и съюзническата помощ.

В сложната геополитическа обстановка българските въоръжени сили функционират в режим на постоянна готовност. Това увери началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. „Процесът върви по модернизация, курсът е правилен, но скоростта трябва да се увеличи. Трите модернизационни проекта вървят добре, споменах за усвояването на F-16. Изключително съм удовлетворен от амбицията и желанието на летците и техниците”, каза той.

Началникът на отбраната коментира и новите предизвикателства на съвременната война, включително ролята на дроновете и ракетните системи. „Имаме способности за борба с дронове. Когато говорим за балистични ракети, разчитаме на колективната сигурност. Имаме техническа готовност да предоставим на правителството проектите по механизма „SAFE”, за 3D радари, системи за ПВО и залпов огън, 115 мм. Гаубици и боеприпаси”, добави адмиралът.

Командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев също увери, че процесите по превъоръжаване вървят по план. „Пристигнаха първите 8 самолета и ги експлоатираме успешно. Имаме вече над 200 летателни часа с тях. Нашите летци се готвят както в България, така и в чужбина. До края на годината ще имам 12 подготвени пилоти. Смея да кажа, че нашето въздушно пространство е добре осигурено и защитено”, заяви той.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

По думите му страната ни ще продължава да разчита на МиГ-29, докато новите изтребители не влязат в пълна експлоатация. „Винаги са вършили прекрасна работа. Ще се разделим с тях, когато сме готови да ги пенсионираме, не по-късно от 2029–2030 година. Надяваме се до този период да сме готови с новите изтребители изцяло”, посочи Русев.