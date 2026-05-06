Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов очерта както символичното значение на празника, така и сериозния контекст, в който Българската армия изпълнява своите задачи.

Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. „Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия, за защита на собствената си страна“, посочи той.

По отношение на състоянието на армията Ефтимов подчертава, че въпреки трудностите, въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи.„Поддържаме готовност за реакция във всякаква обстановка. Много съм удовлетворен от това, което правят мъжете и жените в униформа. Процесът на модернизация върви. Курсът е правилен, но скоростта трябва да се увеличи“, смята адмиралът.

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Той отбеляза, че нарушението на веригата на доставки и ограниченият капацитет на отбранителната промишленост оказват влияние върху всички държави. Ефтимов обаче подчертава напредъка по ключови проекти, включително въвеждането на новата авиационна платформа на F-16. Въпреки че към момента България продължава да разчита на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство, адмиралът изтъкна значението на преходния период.

Адмиралът подчерта, че България е част от колективна система за сигурност, в която обменът на информация и координацията са ключови. Според него е по-добре е да имаш съюзници, отколкото да нямаш. Той конкретизира, че страната активно обменя данни със съюзници като Гърция и Турция, както и с структури на НАТО, за да се гарантира по-висока степен на ситуационна осведоменост.

Ефтимов коментира и новите предизвикателства на съвременната война, включително ролята на дроновете и ракетните системи. „Имаме способности за борба с дронове и срещу крилати ракети, но когато говорим за балистични ракети, разчитаме на колективна защита“, обясни той. В тази връзка той посочва необходимостта от нови инвестиции в 3D радари и противоракетни системи, като подчертава готовността на Министерството на отбраната да предложи съответните проекти.

ВСИЧКО ЗА ЧЕСТВАНИЯТА ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петкова